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Çorum'daki ilk FETÖ/PDY iddianamesi mahkemeye gönderildi

Çorum'daki ilk FETÖ/PDY iddianamesi 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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Çorumdaki ilk FETÖ/PDY iddianamesi mahkemeye gönderildi

Çorum'da Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 16'sı tutuklu 32 şüpheli hakkında hazırlanan ilk iddianame, Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bir kısmı 15 Temmuz'daki darbe girişiminden öncesine ait FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, örgütün il imamı G.D. ile mütevelli heyeti üyeleri ile örgüte finansman sağlayan iş adamlarının yer aldığı 32 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, 16'sı tutuklu, 12'si firarda olan, 3'ünün adli kontrol kararıyla, 1'nin de tutuksuz yargılanmasına karar verilen 32 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından hapis cezası istendi. İddianamede yer alan şüphelilerden 29'u hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar, 3'ü için de 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamenin, 15 gün içerisinde incelendikten sonra mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde duruşma tarihinin belirleneceği öğrenildi. AA

Etiketler: çorum, FETÖ/PDY, iddianame, fetullahçı terör örgütü, 15 Temmuz darbe girişimi, hapis cezası
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