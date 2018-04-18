CHP'den 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıklamasının ardından siyasilerden açıklamalar da ardı arkasına gelmeye devam ediyor.
- Türkiye 24 Haziran 2018'de seçime gidiyor
- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması
- Siyasilerden erken seçim değerlendirmesi
CHP Milletvekili Engin Altay, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili bir soruya, "Resmi ortamda henüz aday değerlendirmemiz yapılmadı önümüzdeki günlerde bu yapılacaktır" diyerek cevap verdi.
Kaynak: TRT Haber