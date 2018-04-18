CHP'den 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıklamasının ardından siyasilerden açıklamalar da ardı arkasına gelmeye devam ediyor.

CHP Milletvekili Engin Altay, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili bir soruya, "Resmi ortamda henüz aday değerlendirmemiz yapılmadı önümüzdeki günlerde bu yapılacaktır" diyerek cevap verdi.

Kaynak: TRT Haber