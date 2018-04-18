  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.03
    EURO 4.991
  • BIST 112099.01
    ALTIN 175.132
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » CHP'den 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

CHP'den 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

CHP Milletvekili Engin Altay, "Resmi ortamda henüz aday değerlendirmemiz yapılmadı önümüzdeki günlerde bu yapılacaktır." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
CHPden Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıklamasının ardından siyasilerden açıklamalar da ardı arkasına gelmeye devam ediyor. 

CHP Milletvekili Engin Altay, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili bir soruya, "Resmi ortamda henüz aday değerlendirmemiz yapılmadı önümüzdeki günlerde bu yapılacaktır" diyerek cevap verdi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: erken seçim, engin altay, Cumhurbaşkanlığı, CHP
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER