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Buradasınız : » » CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Regaip Kandili mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Regaip Kandili mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutlayarak, "Barış, huzur ve adaletli günlerin başlangıcına vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlundan Regaip Kandili mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyor, içinde bulunduğumuz zor günlerden umut dolu yarınlara, barış, huzur ve adaletli günlerin başlangıcına vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Regaip Kandili, mesaj, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
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