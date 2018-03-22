CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Regaip Kandili mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyor, içinde bulunduğumuz zor günlerden umut dolu yarınlara, barış, huzur ve adaletli günlerin başlangıcına vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Tüm İslam âleminin Regâib Kandili’ni kutluyor; içinde bulunduğumuz zor günlerden umut dolu yarınlara, barış, huzur ve adaletli günlerin başlangıcına vesile olmasını temenni ediyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 22 Mart 2018

Kaynak: TRT Haber