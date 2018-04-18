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Buradasınız : » » CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, erken seçim tarihini açıklamasının ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçime hazırız, 2018 demokrasi yılı olacak." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlundan erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, erken seçim tarihinin açıklanmasının ardından, "Seçime hazırız, 2018 demokresi yılı olacak." dedi.

Süreç nasıl işledi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısında erken seçim çağrısı yapmış, seçimlerin 26 Ağustos 2018 tarihinde yapılması gerektiğini dile getirmişti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüştü. 

Seçimler 24 Haziran 2018’de yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme sonrası, Bahçeli’nin çağrısının yetkili kurullarla görüşüldüğünü vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunlar nedeniyle olumlu yaklaştık. Seçim konusunu ülkemizin gündeminde bir an önce çıkarmak şarttır. Seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verdik." dedi.

 

Kaynak: TRT Haber

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