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Buradasınız : » » CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Biz Rusya'yı da Amerika'yı da uyarmak zorundayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Biz Rusya'yı da Amerika'yı da uyarmak zorundayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve Rusya'ya çağrıda bulunarak, ''Burada uyarmak bizim namus borcumuzdur. Ne PKK'ya ne onun uzantılarına ne IŞİD'e silah göndermeyin" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Biz Rusyayı da Amerikayı da uyarmak zorundayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de terör örgütlerine verdiği desteği eleştirdi.

Amerikan yönetimine seslenen Kılıçdaroğlu, "Silah göndermeyin, silah acıyı büyütüyor" dedi.

''Biz Rusya'yı da Amerikayı'da uyarmak zorundayız''

''Bu coğrafyayı bir barış denizine dönüştürelim." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bölgenin bir özelliği daha var. Petrolün tarihini bilenler bu bölgenin özelliğini kavrarlar. Bölge bir devletin tek başına yapılandırdığı bir bölge olmaktan çıkmış durumda. Irak'a yapılan saldırı sonrası ne büyük acılar çektiğimizi hepimiz biliyoruz. Suriye'de benzer bir olay yaşanıyor. Binlerce çocuk öldü. Bugün Ortadoğu aktörlerin yönlendirdiği bir Ortadoğu'dur. Bir ucunda Amerika var bir ucunda Rusya var bir ucunda İran var bir ucunda Türkiye var.'' 

Kemal Kılıçdaroğlu, ''Burada uyarmak bizim namus borcumuzdur. Ne PKK'ya ne onun uzantılarına ne IŞİD'e ne uzantılarına silah göndermeyin. Ortadoğu'ya göndereceğiniz her silah acıyı büyütecektir, kanın ve gözyaşının akmasına yol açacaktır. O nedenle biz Rusya'yı da Amerika'yı da uyarmak zorundayız.'' dedi.

TRT HABER

Etiketler: Kılıçdaroğlu, CHP
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