CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce'den TÜSİAD'a ziyaret

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve beraberindeki heyet, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ndeydi.

"İş dünyasıyla derteşmek gerek"

İnce, bu seçimde Türkiye'nin ilkleri yaşadığından bahsetti, ilk kez soğan fiyatının doları geçtiğini söyledi.

"Soğan kuru, dolar kurunu geçmişse yangın var demektir. Bu yangın varken iş dünyası ile dertleşmek de bir cumhurbaşkanı adayı olarak çok doğru bir iş olur."

"Türkiye ekonomisi kırılgan"

Muharrem İnce, Türkiye ekonomisinin kırılgan olduğundan ve problemleri çözmeye demokrasiden başlayacaklarını anlattı.

"Demokrasisi düzgün işlemeyen, hukuk devleti olmayan, mahkemeleri bağımsız olmayan bir Türkiye güven veremez. Yerli yatırımcıya da yabancı yatırımcıya da güven veremez."

"Bankaları yeniden yapılandırmalıyız"

İnce, Türkiye'nin tek adamlık devrinden kurtulması, özgürleşmesi, demokratikleşmesi gerektiğinden bahsetti.

"Türkiye'de telefonlar dinlenmemelidir. Bir yatırımcı, 'Ben Türkiye'ye şunu yaparsam 3 ay sonra kurallar değişir mi' dememelidir. Her banka görevini yapmalıdır. Ziraat Bankası çiftçilerle ilgilenmek yerine medya ile ilgilenmemelidir. Bütün bunları yeniden gözden geçirmeliyiz. Ziraat Bankası'nı, Halkbank'ı, Eximbank'ı, Kalkınma Bankası'nı yeniden yapılandırmalıyız. Umut olmalıyız, barışmalıyız, kucaklaşmalıyız. Türkiye'nin umutlarını tazelemeye, yenilemeye ve özgürleşmeye ihtiyacı var. Türkiye'nin morale ihtiyacı var."

"Türkiye bir cazibe merkezi haline gelmeli"

Muharrem İnce, 16 yılda Türkiye'nin normalden uzaklaştığını savunarak, Türkiye'yi yeniden normalleştireceklerini, özgürleştireceklerini söyledi.

Türkiye'nin bir cazibe merkezi haline gelmesi gerektiğini, bunu başarabileceklerini anlatan İnce şöyle devam etti:

"Elimizde sihirli bir sayı var, 29. Almanya'nın yaş ortalaması 40, İskandinav ülkelerinin 45. Türkiye'nin 29. Bu bizim elimizdeki sihirli sayı. Ama bu gençleri iyi eğitirsek sihirli sayı lehimize olur. İyi eğitemezsek başımıza bela olur. Onun için yargısı, ekonomisi, eğitimi topyekün kalkınma. Tarıma dayalı sanayiden sanayideki yüzde 25'i atıl olan kesimini devreye sokmaktan, boş duran meralarımızdan, ekilmeyen tarım alanlarımızdan, kullanılmayan denizlerimizden hepsini Türkiye'yi topyekün ayağa kaldırmaya ihtiyacımız var. Bunu başaracağız. Bundan yana hiç kimsenin şüphesi olmasın."

"Yardımcılarım ve kabinem tüm kesimleri kapsayacak"

İnce, adaylığı açıklandıktan sonra CHP rozetini çıkarttığını ve Türk bayrağı rozeti taktığını söyledi.

"Allah'ın izni, milletin isteğiyle bu seçimi kazandığımda da gerek cumhurbaşkanı yardımcılarında, gerek Bakanlar Kurulu'nda bütün kesimleri kapsayacak, herkesi kucaklayacak şekilde kabineyi bu şekilde kuracağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Partizanca değil, halkını dinleyen haklıyı bilen, haddini bilen, ayırmayan, kayırmayan, kamu mallarını savurmayan bir cumhurbaşkanı olacağım."

"Geleneklerine sahip çıkan bir modernite, anlayışım budur"

3 bin korumayla, 300 araçla gezmeyeceğini ve saraylarda yaşamayacağını anlatan Muharrem İnce şöyle konuştu:

"TÜSİAD Türkiye’nin zenginleri, binayı gördüm... İsteselerdi kaç tane saray yaparlardı ama geleneklerini korumuşlar. Anlatmak istediğim bu. Saraylar değil, bu geleneksel yapıyı korumak. Burada bir tarih var, bunu koruyabilmek. Anlatmak istediğim tam da bu. Bu, ülkeyi kalkındırır öbürü ise görgüsüzlüktür. Görgüsüz değil, geleneklerine sahip çıkan bir modernite, anlayışım budur."

Bir muhabirin "seçimlerde manipülasyon olacak mı?" sorusuna İnce, "Merak etmeyin hiçbir şey olmayacak." cevabını verdi.

"Bilime aykırı işler var"

CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce'ye soğan fiyatının neden arttı da soruldu.

"Soğan doları geçmişse kötü yönetim, savurganlık, israf vardır. Bilime aykırı işler vardır. Polisiye tedbirlerle dolar düşmez. 'Emrediyorum faiz düşsün' deyince, ideolojik saplantılarla faiz düşmez."

Kaynak: AA