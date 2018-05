CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce seçim manifestosunu açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun'daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere kente geldiğini anımsatarak, bu nedenle "gelecek manifestosu" olarak adlandırdığı vaatlerini burada açıklamak istediğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin uygarlık rotasından çıkarıldığını iddia eden İnce, Türkiye'nin artık demokrasiden, hukuk devletinden, insan haklarından, özgürlüklerden söz edilemeyen bir ülke olduğunu kaydetti.

Uygulanan siyaset ve yönetim biçimiyle ülkede ve zihinlerde derin tahribatlar yapıldığını savunan İnce, ekonomi ve işsizliğin can yaktığını, tarımsal üretimin dışa bağımlı olduğunu ileri sürdü.

Yüzyıllardır beraber barış ve huzur içinde yaşayan insanların inanç, mezhep, etnik köken, yaşam biçimi ekseninde kutuplaştırılarak birbirine tahammül edemez hale getirildiğini belirten Muharrem İnce, "Yüz yıllık barışçı ekseninden koparılan dış politika, milli menfaatlerimizi tehlikeye atacak hayaller ve yalanlarla idare edilmeye çalışılıyor. Türkiye herkesle kavga eden bir devlet haline getirilmiş ve yalnızlaştırılmıştır. Tek partinin, daha doğrusu tek bir adamın kaderiyle özdeş hale getirilmiş bir ülkenin ne kadar kolay yönlendirileceğini bilen uluslararası güçler, adeta keyifle ellerini ovuşturuyor." diye konuştu.

"Adalet sadece mülkün değil, başta hukuk olmak üzere toplumsal düzeni sağlayan bütün unsurların temelidir." diyen İnce, adil olmayan hukukun adil olmayan devlet anlamına geldiğini kaydetti.

Cumhuriyetin örselenen değerlerini yeniden tesis etmeyi amaçlayan onarım politikalarının beş ana sütuna dayalı olacağını anlatan İnce, şöyle devam etti:

"Hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı hukuk sütunu, temel hak ve özgürlükler. Toplumsal barış, çoğulculuk, katılımcılık ve özgür basın anlayışına dayalı demokrasi sütunu. Üretime ve adil paylaşım anlayışına dayalı ekonomi sütunu. Barış ve güvenlik odaklı politikalara dayalı dış politika sütunu. Ülkemizi muasır medeniyetin üzerine çıkarma hedefine dayalı eğitim sütunu. Bu sütunlar üstünde yükselen onarım projemizin çatısını kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter rejim oluşturacaktır."

"Yargının bağımsızlığını yeniden tesis edeceğiz"

İnce, bu hedeflere ulaşmak için uygulayacakları politikaları, şu ana başlıklarda sıraladı:

"Hukuk devleti kavramını Türkiye için ütopya olmaktan çıkaracak asgari standart haline getireceğiz. Hukukun üstünlüğünü egemen kılmak için yargının bağımsızlığını yeniden tesis edeceğiz. Yeni ve çağdaş bir anayasa yapılarak kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü bir parlamenter rejim oluşturulacaktır. Temel hak ve özgürlükler, kanun önünde eşitlik, çoğulculuk ve özgür basın anlayışı esastır. Kamu yöneticilerinin hukuka, bilime, kamu yararına uygun ve tarafsız biçimde görev yapmaları esas olacaktır. Kamu yöneticilerinin seçiminde ve yükseltilmelerinde liyakat ve ehliyet ana ilkemiz olacak, her tür ayırımcılığa son verilecektir. Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan ekonomi politikalarına son vereceğiz. Tüketim, israf, borçlanma sarmalına dayalı ve iflaslar doğuran ekonomik model terk edilecektir. Üretime dayalı, gelirin hakça bölüşüldüğü refah ekonomisine geçilecektir. Her ailenin bir evi, her evin bir maaşı olacaktır. Merkez Bankası, para politikasını bağımsız şekilde uygulayacaktır. Kamu bankaları siyasetin etkisinden çıkarılacaktır. Hedefimiz Türkiye ekonomisinin her yıl en az yüzde 7 büyümesidir."

Dış politikada barış ve güvenlik ilkelerinden ayrılmayacak politikalar geliştirileceklerini belirten İnce, uluslararası politikada vazgeçilmez ilkelerinin "her zaman yurtta barış, her zaman dünyada barış" olacağını kaydetti.

Eğitimi akıl, bilim ve çağdaş standartlara dayalı ve öğrenci odaklı yapılandıracaklarını vurgulayan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversitelerden başlayarak temel eğitime yayılan bu sorunlara kısa ve uzun vadeli olmak üzere iki aşamalı çözüm planı uygulanacaktır. Yükseköğrenimde idari reform yapılacak, devlet üniversiteleri özerkleşecektir. Başta ekonomik hakları olmak üzere öğretmenliğin statüsünü güçlendireceğiz. Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilecektir. Öğretmenlere, eğitim öğretim yılı açılışında verilen ikramiyeden bağımsız olarak her 24 Kasım'da bir maaş ek ödeme yapılacaktır. Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılacak, öğretmenlere çalışma güvencesi sağlanacaktır. Sağlık yatırımlarının yanı sıra kaliteli ve herkesin erişebileceği sağlık sistemini oluşturmak temel önceliğimizdir. Sağlık hakkı bütünüyle piyasa koşullarına bırakılamayacak temel bir haktır. 18 yaşına kadar herkes sahip olduğu nüfus cüzdanından başka hiçbir belgeye ve işleme ihtiyaç duymaksızın bütün sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaktır."

"Herkesle birlikte yürüyeceğiz"

Muharrem İnce, çevre, tarım, çalışma hayatı, kadın, kültür ve sanat, spor ve turizm konusunda da hedeflerine değinerek, şu görüşlerini paylaştı:

"Saygın bir ülke olmanın ve uluslararası toplumda kaybettiğimiz güçlü konuma yeniden ulaşmanın yolunun içeride sağlayacağımız birlik ve bütünlükten geçtiğini her zaman göz önünde bulunduracağız. Bu nedenle kardeşlik, barış, huzur, refah ve sevgi yol gösterici değerlerimiz olacaktır. Siyasette hakka, hukuka ve milletin tümüne saygılı bir üslup yerleştireceğiz. Türkiye'nin geleceği için ortak kaygıları paylaşan, Cumhuriyetin geleceği için ortak bir mücadele vermek isteyen herkesle birlikte yürüyeceğiz. Cumhuriyetimizi çıkardıkları rotasına yeniden oturtacağız. Milletimizin karşısına çocuklarımızın aydınlık geleceğini geri almayı hedeflemiş bir bilinç ve kararlılıkla çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, Meclis çoğunluğunu alacağız, anayasal rejimi canlandıracağız, hukukun üstünlüğü ilkesini hakim kılacağız."

Kaynak: AA