CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce Bartın’da halka hitap etti

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Bartın Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu.

İnce, milletvekilliği listelerinden memnun olan ve olmayanların çıkabileceğini belirterek, "Hedef büyük, zaman dar, işimiz çok. Bunlarla uğraşacak zamanımız yok. Hepsi bizim arkadaşımız fark etmez. Sonra milletvekilliği listelerini genel merkez yapar. Allah'ın izniyle ben cumhurbaşkanı olduğumda milletvekili listesi değil, bakanların listesini yapacağım." diye konuştu.

Sadece CHP'lilerin değil, tüm partililerin oyuna talip olduğunu dile getiren İnce, bazı basın yayın organlarındaki anketlerin gerçek olmadığını ve seçimi alacaklarına inandıklarını vurguladı.

Yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmediğine dikkat çeken İnce, şöyle devam etti:

"Yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmiyor, neden güvenmiyor. Para güvenli limanı sever. Bunu kuracağız. Ekonominin başına bizden olsun da ne olursa olsun değil, ehliyetli, düzgün insanları getireceğiz. Ekonomiyle ilgili kurulları başta Merkez Bankası olmak üzere, bağımsız, özerk hale getireceğiz."

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Türkiye'nin sorunlarını ilk olarak eğitim alanından çözmeye başlayacağını anlatan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anneler size sesleniyorum, AK Parti’ye oy vermiş kadınlarımıza sesleniyorum. En değerli varlığınız evlatlarınız değil mi? Eğitimden memnun musunuz? Değilsiniz değil mi? 20 yılda 10 bakan değişti, 5 kez sınav sistemi değişti. Şimdi bu ülkede eğitimde bir uzlaşmaya varmamız lazım. Uzlaşmamız lazım. Ben iktidara gelirim, istediğim gibi eğitimi yaparım. Olmaz bu doğru değil. Bir kere değiştireceğiz ama uzlaşarak değiştireceğiz. Benim cumhurbaşkanlığımda o masada AK Partililer, MHP’liler, İYİ Partililer, HDP’liler, Saadet Partililer, Demokrat Partililer olacak. Çeşitli kesimlerle uzlaşacağız. Milli eğitim politikasında önce uzlaşacağız. Sınav sisteminde önce uzlaşacağız."

"Her yıl 10 bin gencimizi yurt dışına göndereceğiz"

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ülkenin güneş enerjisi potansiyelini iyi değerlendireceklerini ve bunun için de uzman gençlere ihtiyaç duyulduğunu belirten İnce, "Her yıl 10 bin gencimizi yurt dışına göndereceğiz. En kısa sürede Türkiye’de bilgisayar mühendisi sayısını 100 bine çıkaracağız. Hedefimiz bu olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı olması halinde asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını, çiftçiye mazotun 3 lira olacağını, üniversite öğrencilerine 19 Mayıs'ta 500, 29 Ekim'de 500 lira verileceğini aktaran Muharrem İnce, "Bunu başaracağız. Öğretmenler ve polisler, 3600'ü çözeceğiz, ek göstergeyi vereceğiz. Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılacak, polis memurlarına mesai ödenecek ve sendika haklarını alacaklar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA