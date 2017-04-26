Çelik: İlişkiler bu karar öncesi gibi yürümeyecek

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Türkiye'ye siyasi denetim kararı almasına tepkiler devam ediyor.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, kararı "tarihi hata" olarak niteledi ve "İlişkiler bu karar öncesi gibi yürümeyecek" dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ile yaşanan gerilimin ardından Çelik, mayıs ayı başında veya en geç ikinci haftasında Brüksel ve Strazburg’da kapsamlı görüşmeleri olacağını açıkladı.

AB Bakanı Çelik, ABD'nin 'endişeliyiz' açıklamasına da yanıt verdi.

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bir NATO ülkesi Türkiye, kendisine tehdit oluşturan (Karaçok Dağı'ndaki) bir terör kampını vurmuştur. O terör kampı bir başka NATO ülkesinin, ABD'nin bir komutanı ve o terör örgütünün mensubu tarafından ziyaret edilmiştir. Bunun arkasında gelecek 'endişeliyiz' açıklaması doğru bir yaklaşım üretilmediğini gösteriyor. Esas sorgulanması gereken bu fotoğraftır"

Adalet Bakanı Bozdağ da kararı kınadı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin kararına tepki gösterdi.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKPM'nin denetim kararını tarihi bir hata olarak değerlendirdi ve "Şiddetle kınıyor ve reddediyorum" dedi.

Bekir Bozdağ, kararın adil ve objektif olmadığını, AKPM'ye olan güveni ve saygıyı yok ettiğini de ifade etti.

AKPM'yi Türkiye karşıtlarının ve terörün sözcüsü gibi davranmakla eleştirdi.

"Haksız ve subjektif kararlarla Türkiye üzerinde etkili olacağını sananlar büyük bir yanılgı içindedir" dedi.