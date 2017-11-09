'Cam filmi yasağı'nda KDK devrede

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, araçlarda cam filmlerinin sökülmesine ilişkin kararının ardından, pek çok vatandaş, bunun "ihtiyaç" olduğunu savunarak, Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu.

Cam filmi ile ilgili düzenlemeye çeşitli nedenlerle tepki gösteren araç sürücüleri, başvurularında genellikle bu uygulamanın "yazın güneşten korunmak" için ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bazı başvurularda, güneşte kalan aracın aşırı ısınmasını ve yıpranmasını engellemek, bazılarında ise "çevredeki kötü bakışlardan korunmak" için cam filmine ihtiyaç duyulduğu savunuldu.

“Kararımız, sadece müracaat edenleri alakadar etmeyecek, herkesi etkileyecek”

Öte yandan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, cam filmi yasağına ilişkin çok sayıda başvuru aldıklarını söyledi.

Konunun ülke genelinde tartışıldığını dile getiren Malkoç, "Dünden beri kuruma müracaatlar geliyor. Biz bunu inceleyeceğiz, değerlendireceğiz. Karar verdiğimizde sadece müracaat edenleri alakadar etmeyecek, herkesi etkileyecek… İlgili denetçi arkadaş gidecek, inceleme yapılacak. Müracaatlar usulüne uygun mu, ona bakılacak. Müracaatlar usulüne uygunsa detaylı incelemeye geçilecek” şeklinde konuştu.