  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 13º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.843
    EURO 4.478
  • BIST 110709.33
    ALTIN 158.999
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Cam filmi yasağı'nda KDK devrede

'Cam filmi yasağı'nda KDK devrede

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, araçlardaki cam filmlerinin sökülmesiyle ilgili, KDK'ya çok sayıda başvuru geldiğini, bunları detaylı inceleyeceklerini söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cam filmi yasağında KDK devrede

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, araçlarda cam filmlerinin sökülmesine ilişkin kararının ardından, pek çok vatandaş, bunun "ihtiyaç" olduğunu savunarak, Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu.

Cam filmi ile ilgili düzenlemeye çeşitli nedenlerle tepki gösteren araç sürücüleri, başvurularında genellikle bu uygulamanın "yazın güneşten korunmak" için ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bazı başvurularda, güneşte kalan aracın aşırı ısınmasını ve yıpranmasını engellemek, bazılarında ise "çevredeki kötü bakışlardan korunmak" için cam filmine ihtiyaç duyulduğu savunuldu.

“Kararımız, sadece müracaat edenleri alakadar etmeyecek, herkesi etkileyecek”

Öte yandan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, cam filmi yasağına ilişkin çok sayıda başvuru aldıklarını söyledi.

Konunun ülke genelinde tartışıldığını dile getiren Malkoç, "Dünden beri kuruma müracaatlar geliyor. Biz bunu inceleyeceğiz, değerlendireceğiz. Karar verdiğimizde sadece müracaat edenleri alakadar etmeyecek, herkesi etkileyecek… İlgili denetçi arkadaş gidecek, inceleme yapılacak. Müracaatlar usulüne uygun mu, ona bakılacak. Müracaatlar usulüne uygunsa detaylı incelemeye geçilecek” şeklinde konuştu.

Etiketler: cam filmi, kamu denetçileri kurumu, cam filmlerinin sökülmesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER