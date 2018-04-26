Bürokratlar, aday adaylığı için görevlerinden istifa ediyor

Emniyet Genel Müdürlüğü görevini 10 Eylül 2016'dan bu yana sürdüren Selami Altınok, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için bu görevinden ayrıldı.

Altınok, 29 Ağustos 2015-24 Kasım 2015 tarihlerinde İçişleri Bakanı, 30 Kasım 2015-18 Aralık 2015 tarihlerinde ise vekaleten İçişleri Bakanı Yardımcısı olarak görev yapmış, Emniyet Genel Müdürlüğüne atanmadan önce de İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunmuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Bağlı

SGK'nin 18 Aralık 2015'ten bu yana başkanlığını yürüten Selim Bağlı, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için istifasını sundu. Bir süre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı da yapan, evli ve dört çocuk babası Bağlı'nın Şanlıurfa veya Gaziantep'ten aday adayı olması bekleniyor.

Burdur Valisi Yılmaz istifa etti

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti'den Manisa milletvekili aday adayı olmak için görevinden ayrılacağını açıkladı. Yılmaz, "29 Mayıs 1986'da başladığım mülki idare amirliği hizmetiyle ilgili süreç bugün itibariyle tamamlanıyor. İhtiyaç varsa, yeni bir alanda hizmetimize devam edeceğiz" dedi.

Yaptığı iş ve işlemlerde hiçbir kişi ve kurumu öncelemeden, adalet ölçüsü içerisinde hizmet etmeye gayret gösterdiğini vurgulayan Vali Yılmaz, "Meslek hayatımda dikkat ettiğim en önemli husus, hiçbir kimsenin hakkının başkasına verilmemesidir. Adalet ve hakkaniyet kuralları içinde hizmetin sunulması birinci önceliğimiz oldu. İki yıla yakın bir süre görev yaptığım Burdur'dan gönül rahatlığıyla ayrılıyorum. Tüm Burdurlu hemşehrilerime 'Allahaısmarladık' diyor, haklarını helal etmelerini istiyorum" diye konuştu.

“İhtiyaç varsa yeni bir alanda hizmetimize devam edeceğiz”

32 yıllık meslek hayatına nokta koyduğunu da kaydeden Vali Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan ömründe önemli bir dönemeç. 29 Mayıs 1986'da başladığım mülki idare amirliği hizmetiyle ilgili süreç, bugün itibariyle tamamlanıyor. İhtiyaç varsa yeni bir alanda hizmetimize devam edeceğiz. 32 yıla yakın süredir bu meslekte edindiğim tecrübelerimi, birikimimi bundan sonraki süreçte uygulanacak olan icraatların hazırlanmasında, işin mutfağında katkı vereceğime inanıyorum. Onun için böyle bir irade ortaya koydum."

BİK Genel Müdür Yardımcısı Canbey

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Canbey, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için milletvekilli aday adaylığı başvurusunda bulunmak üzere görevinden ayrıldı.

Canbey, yazılı açıklamasında Balıkesir'den AK Parti milletvekili adayı olmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ortak değerimiz ve sevdamız olan Balıkesir'imizin gelişmesi, güçlenmesi ve hak ettiği yere ulaşması için sorumluluk almaya karar verdim. Davamızı geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımak için gecesini gündüzüne katan dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki büyük Türkiye'ye yakışan güçlü bir Balıkesir için milletvekilliği görevine ve halkımızın hizmetkarlığına talip oldum. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Milletvekili aday adaylığımızın hayırlı olması dileğiyle ayrım yapmadan her kesimin desteğini bekliyoruz."

Bolu Vali Yardımcısı Özsoy

Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde AK Parti Kayseri milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Valilik makamında basın mensuplarına açıklama yapan Özsoy, aldığı kararın vatana ve millete hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

Daha önce MHP'den Kayseri Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğunu hatırlatan Özsoy, yaklaşık 232 bin civarında oy aldığını kaydetti.

Özsoy, "15 Temmuz'da Bolu'da olağanüstü hal valiliği görevini yürüttüm. FETÖ ile mücadelede Bolu Türkiye'deki 5 ilden biriydi. Anlımızın akı ile bu mücadeleden çıktık." diye konuştu.

Devlet kavramının çok önemli olduğunu dile getiren Özsoy, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle 4 yıldır sürdürmekte olduğum vali yardımcılığı görevimi Kayseri'den AK Parti milletvekili aday adayı olmak üzere istifa etmiş bulunuyorum. Çünkü bu bir vatan görevidir. Bu vatan görevinde de bana görev düştüğüne inanıyorum. Dolayısı ile bu kararımızın ülkemize, milletimize, Kayserimize AK Parti'ye hayırlı olmasını diliyorum."

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Korkutata

AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa eden isimler arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zeki Korkutata da yer alıyor.

Çalışma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Tarıkdaroğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Zafer Tarıkdaroğlu da görevinden istifa etti.

AK Parti'nin Erzurum listesine girmek için yarışa girdi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ceylan

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, TBMM 27. Dönem Milletvekili Aday Adaylığı için 26 Mart 2018 tarihi itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı vazifesinden ayrıldığını açıkladı.

CHP Melikgazi İlçe Başkanı Kaan

CHP Melikgazi İlçe Başkanı İbrahim Kaan, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

CHP Kayseri İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaan, 2 dönemdir yürüttüğü Melikgazi İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı olduğunu söyledi.

CHP Niğde İl Başkanı Adem

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı

Hakan Kahtalı, AK Parti Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday olduğunu açıkladı.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Beyazgül

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, partisinden aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti.

Beyazgül, istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olduğunu açıkladı.

Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan

Kahramanmaraş'ın Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, AK Parti'den milletvekili aday adayı olacağı için görevinden istifa etti.

Kaymakamlık tecrübesiyle AK Parti çatısı altında memlekete hizmet etmek istediğini söyleyen Budan, memleketi Malatya'dan aday adaylığı başvurusunda bulunacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA