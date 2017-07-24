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Buradasınız : » » Bugün gündemde neler var? 24 Temmuz 2017

Bugün gündemde neler var? 24 Temmuz 2017

Bugünün gündem özeti kısaca şöyle;

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Bugün gündemde neler var? 24 Temmuz 2017

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Katar Emirlik Divanı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin babası Emir Şeyh Hamad bin Halife Al Sani ile El-Vecbe Sarayı'nda görüşecek.

2- Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanacak. 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Meclis İçtüzüğü'nde değişiklik öngören teklifin görüşmelerine başlanacak.

EKONOMİ

1- TÜİK, haziran ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'yi kabul edecek.

2- İsrail'in Mescid-i Aksa'daki kısıtlamaları ve yansımaları takip ediliyor.

3- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler izleniyor.

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz takip ediliyor.

SPOR

1- 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Samsun'da devam ediyor.

2- Dünya Su Sporları Şampiyonası Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sürüyor.

Etiketler: gündem
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