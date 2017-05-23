Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, "Bir gün içerisinde gerçek yüzlerini ortaya koydular, adeta bir 'kurt adam'a dönüştüler. Bu milletin Meclisini bombaladılar. Bu milletin seçtiği Cumhurbaşkanı'nı yok edebilmek için tertipler peşinde koştular." dedi.

Özhaseki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş Yıl Dönümü" programının açılışında yaptığı konuşmada, kurumun 170. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Gelecek kuruluş yıl dönümünün Genel Müdürlük çalışanlarının ailelerinin katılımıyla bir akşam yemeğinde, keyifle kutlanması önerisinde bulunan Bakan Özhaseki, insanların edindikleri mülk karşılığında yazılı bir belge olarak tapu aldığını belirtti.

Selçuklu ve Osmanlı döneminde de tahrir defterleriyle kayıtların gerçekleştirildiğini anlatan Bakan Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde Bulgaristan'da bulunan, Kayseri'ye ait 1400'lü yıllardan itibaren tutulan tahrir defterlerini para ve dijital fotoğraf makinesi karşılığında aldıklarını ifade etti.

Özhaseki, "Bizim geçmişte kayıtlı bir sisteme geçmediğimizin sözü olamaz, daha önce öyle zannediliyordu. Geçmişte ecdadımızın kurmuş olduğu o medeniyetler, yazılı, kayda bağlı, teferruatına kadar inilmiş, envai çeşit incelikleri düşünülmüş bir medeniyet değilmiş gibi sunuluyordu." diye konuştu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 170 yıl önce kurulmasıyla yazılı kayıtların tutulmasına devam edildiğini aktaran Özhaseki, kurum çalışanlarına, şöyle seslendi:

"Siz de bunu başarıyla temsil ediyor, gayet iyi şekilde yapıyorsunuz. Zorluklar içerisinde çalıştığınızı da biliyorum. Bu konuda yeni elemanlar alınması, yeni binaların elde edilmesi, yeni ortamlarda ve biraz daha modernize olarak çalışılması gerektiğini kendi içimizde hep değerlendiriyoruz. Bunları da zaman içerisinde göreceksiniz."

Özhaseki, Genel Müdürlüğe alınacak personele ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Bin 700 kişilik bir eleman, yeni bir ordu bize katılacak. Onlar meslekten olacak. Onlar bu işi bilenler olacak. Onlar KPSS'den gelecek. Kimse torpil için bize de gelmesin, şimdiden söyleyeyim. Hak eden gençler gelecek ve çalışacaklar burada. Sizlerin yanında yardımcı olacaklar, yetişecekler. Siz onlara elinizi vereceksiniz. Daha sonra da onlara teslim ederek siz de alnınız açık bir vaziyette buradan ayrılacaksınız."

"Sağlıksız ve kimliksiz şehirlere sahibiz"

Bakanlığın çalışmaları ve Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma ilişkin de değerlendirme yapan Özhaseki, Bakanlığın çevre ve şehircilik olmak üzere, iki kolu olduğunu, çevredeki mevcut düzenin bozulmaması gerektiğini vurguladı.

Batıda şehirciliğin çok eski bir tarihe sahip olduğunu, Türkiye'de ise ilk şehircilik planlarının yaklaşık 50-60 yıl önce yapıldığını anlatan Özhaseki, "Şehirciliği tam bilmeden, kadim medeniyetin esaslarını tam anlamadan ortaya koymuş olduğumuz belediyecilik çalışması neticesinde de bugün ne yazık ki şu iki tespiti üzülerek yapıyoruz. Birincisi sağlıksız şehirlere sahibiz, ikincisi kimliksiz şehirlere sahibiz." dedi.

Özhaseki, kentsel dönüşümün sağlıklı şehirler yapmak için bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu konuda çok işimiz var. Alacağımız yol var, inşallah bunları yoluna koyarız. Önümüzdeki günlerde Meclise gelecek bir çok yasayla bunları oturtmaya çalışıyoruz, inşallah bu konuda da başarılı oluruz." değerlendirmesini yaptı.

"Düşman askeri kurşun sıkmaz, bunlar kurşun sıktı"

Türkiye'nin son bir yılda çok zor süreçlerden geçtiğine işaret eden Özhaseki, şöyle devam etti:

"Belki son bir yılda yaşadıklarımız Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir yılda yaşanmadı. Geçtiğimiz bir yıl içinde bu ülke, güvenliğini sağlamak için ülke dışında harp ediyor. Ülkemizin güvenliğini sağlayabilmek için ülke dışındayız. İkincisi 35-40 yıldır darbe olmazdı bu memlekette. Teşebbüs edenler bile 'post modern darbe' diyerek, el altından, çaktırmadan, başka türlü tedbirlerle güya darbe yaparlardı ama şimdi vahşi bir grup, sinsi bir grup, 40 yıldır içimizde oturup, bizim yüzümüze gülücükler dağıtarak, hizmet ehli olduğunu söyleyerek ve dışarıda bırakın sadece bizler arasındaki iyiliği, insanlığı, dostluğu, bütün dinler arasında diyaloğu sağlamaya çalışacak bir grup ve sadece bizim insanımıza değil, dünyadaki insanlara talip olduğunu söyleyerek birçok okullar açan bir grup, ne yazık ki o gün gerçek yüzünü ortaya koydu.

Kendi içimizde, kendi okullarımızda okumuşlar, kendi zenginlerimizin parasıyla büyümüşler, hepimizden de yüz bulmuşlar. Niye? 'Hizmet ehliyiz' diyerek, gerçek niyetlerini saklayarak. Bir gün içerisinde gerçek yüzlerini ortaya koydular, adeta bir 'kurt adam'a dönüştüler. Bu milletin Meclisini bombaladılar. Bu milletin seçtiği Cumhurbaşkanı'nı yok edebilmek için tertipler peşinde koştular. Meydana toplanan, iradesine sahip çıkan insanlara vahşiler bile kurşun sıkmaz, düşman askeri kurşun sıkmaz, bunlar kurşun sıktılar."

Özhaseki, "Darbe teşebbüsü başarılı olsaydı, Türk milleti diye bir millet kalmazdı. Bugün buralar olmazdı, bu bayrak dalgalanmazdı. Bunu herkes bilsin. Şükür bunu da atlattık." ifadelerini kullandı.

"Hizmet kalitemiz her geçen gün artmakta"

Tapu Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal da Genel Müdürlüğün 22 bölge müdürlüğü, 970 tapu müdürlüğü, 81 kadastro müdürlüğü ile yılda 20 milyon vatandaşa hizmet sunduğunu anlattı.

Kurumun köklü bir teşkilat geleneğine sahip olduğunu belirten Kanal, "Kurumumuz, 170 yıllık tecrübesini teknolojik gelişmelerle harmanlayıp, hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır." dedi.

Vatandaşların kurumdan memnuniyetle ayrıldığına dikkati çeken Kanal, personel ihtiyacının karşılanması için bin 500 sözleşmeli personel ve 200 genel bütçeden personel alımı noktasındaki desteğinden dolayı Bakan Özhaseki'ye teşekkür etti.

Özverili çalışmalarından dolayı tüm kurum çalışanlarına da teşekkürlerini ileten Kanal, 170. kuruluş yıl dönümünü kutladı.