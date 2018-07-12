Binali Yıldırım: Herkesin Meclis başkanı olacağım

Binali Yıldırım, TBMM Meclis Başkanı oldu. Meclis başkanlığı seçiminin 3'üncü turunda 335 oyla ipi göğüsledi.

Yıldırım, daha sonra tüm milletvekillerine, "Bana oy veren ve vermeyen herkesin Meclis başkanı olacağım" diyerek teşekkür etti.

Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Meclis'in görevleri arttı"

- Gazi Meclisimize bu dönemde önemli görevler düşüyor. 24 Haziran seçimleriyle beraber TBMM yeni yönetim sistemiyle birlikte yasama faaliyetlerine başlangıç yapıyor. Yüce Meclis'in görevi sorumlulukları artmıştır.

"Memleketin ihtiyacı olan yasalar hayata geçecek"

- Yasama ve denetim görevleriyle Meclis bir yandan memleketimizin ihtiyacı olan yasaları hayata geçirirken diğer yandan yeni sistemin Cumhurbaşkanını ve kabinesinin icraatlarını daha verimli yapabilmesine imkan sağlayan gerekleride yerine getirecektir.

Binali Yıldırım Meclis Başkanı seçildi. https://t.co/93nU7aeJqq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Temmuz 2018

"Yeni dönem güven ve istikrarı temin ediyor"

- Anayasa değişikliği doğrultusunda uzlaşma daha da gelişti. Oy veren vatandaşlarımızın tamamı vatandaşlarımızın tamamı temsil imkanına kavuştu. Yeni dönem güven ve istikrarı temin ederken yasama Meclis'inde de adaleti getirmiştir.

"Yasama önemli hale geldi"

- Yürütmenin meclise tasarı gönderme yetkisi yoktur. Kanun yapma yetkisi Meclis'e ve milletvekilletine ait. Bu durum yasamayı önemli hale getiriyor. Meclis araştırması, soruşturması, yazılı soru önergeleri, genel değerlendirme gibi mekanizmaların yeni dönemde etkin bir şekilde uygulanması mümkün olacaktır.

Binali Yıldırım, görevi Geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz'dan devralıyor. https://t.co/sP4GXduSlo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Temmuz 2018

"Sorumluluklarımı yerine getireceğim"

- Görev sürem içerisinde milletimizin beklentilerini karşılayacak şekilde yasama ve denetleme faaliyetleriyle milletvekillerimizin bölgelerine yönelik sorunlarının gündemde olması ve etkin bir şekilde takip edilmesi konusunda sorumluluğumu yerine getireceğim.

"Herkesin Meclis Başkanı olacağım"

- Rehberimiz milletimizin iradesi, anayasamız ve iç tüzük olacaktır. AK Parti ve MHP grubuna teşekkür ediyorum. Bana oy veren ve vermeyen herkesin bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini istiyorum.

Kaynak: TRT Haber