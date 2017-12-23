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Buradasınız : » » Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: Türkiye'nin de dünya piyasalarında bilinen bir markası olacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: Türkiye'nin de dünya piyasalarında bilinen bir markası olacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, temaslarda bulunmak üzere gittiği Düzce'de açıklamalarda bulundu.

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: Türkiyenin de dünya piyasalarında bilinen bir markası olacak

Bakan Özlü, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesimindeki bir restoranda basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Daha sonra Kültür Merkezi'nde, partisinin İl Başkanlığı'nca düzenlenen "Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı"na katılan Özlü, burada yaptığı konuşmada, yerli otomobil çalışmalarını Bakanlık olarak yürüttüklerini söyledi.

"Türkiye'nin de dünya piyasalarında bilinen bir markası olacak"

"Türkiye'de ilk defa, Türkiye'nin kendi markası olacak bir otomobil tasarımı yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük 5 firmasını bir araya getirdik. Nasıl Almanya'nın Mercedes'i, Volkswagen'i varsa, nasıl Fransa'nın Renault'u, Citroen'i varsa Türkiye'nin de dünya ölçeğinde, dünya piyasalarında bilinen bir markası olacak, en gözde, toplum tarafından en sahiplenilmiş, en fazla talep olan projesini biz yürütüyoruz."

Yerli otomobille alakalı çok ciddi çalışmalar yürüttüklerini aktaran Özlü, "Büyük bir toplumsal sahiplenme olduğuna inandığım bir proje bu. Bu bakımdan bu konuyu da çok iyi çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: yerli otomobil, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bilim
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