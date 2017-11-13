  • 13 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım'dan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri'ye başsağlığı telefonu

Başbakan Yıldırım'dan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri'ye başsağlığı telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'yle yaptığı telefon görüşmesinde başsağlığı dileklerini iletti.

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Başbakan Yıldırımdan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiriye başsağlığı telefonu

Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'yle yaptığı telefon görüşmesinde, Irak-İran sınırına yakın bir noktada dün gece meydana gelen depremde hayatını kaybeden İran vatandaşları için başsağlığı dileklerini iletti.

Bu zor günde İran'ın yanında olduklarını bildiren Başbakan Yıldırım, aynı acıların bir daha yaşanmaması temennisini dile getirdi.

Yıldırım, ayrıca ihtiyaç duyulduğu takdirde Türkiye'nin yaraları sarmak için yardıma hazır olduğunu da belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri ise görüşme için Başbakan Yıldırım'a teşekkür ederek, ihtiyaç hasıl olduğu takdirde bilgi vereceklerini kaydetti.

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