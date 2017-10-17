Başbakan Yıldırım'dan esnafa kredi müjdesi

Başbakan Yıldırım partisinin grup toplantısında konuştu

Bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşme için "Kılıçdaroğlu ile memleket meselelerini konuşacağız. Özel gündem yok." dedi.

Yıldırım, esnaflarla ilgili yeni kararları vatandaşlarımızla paylaşacaklarını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu yılın ilk 9 ayında esnafa açılan kredi 9 milyarı geçti. 2002 den bu yana verilen kredi hazinenin sağladığ destek miktarı 5 buçuk milyar lira. Helali hoş olsun esnaf istihdam sağlıyor ekonomiyi ayakta tutuyor. Onun için esnafa ne yapsak azdır, bütçe imkanları dahilinde elimizden geleni yapacağız.

Önemli olan faizleri makul seviyeye indirmek hedefimiz budur

"Türkiyenin büyümesi için buna ihtiyacı var ve bundan sonra da bazı önlemler alacağız. Esnaf son üç yılda hiç olmadığı kadar iyi durumda..Faizlerin yüksekte seyretmesi ekonomik kurallarla açıklanabilir değil. Birinci derecede öncelikli madde budur yeni ekonomik kararlarla faizlerin kabul edilebilir sınırlara çekilebilmesini sağlayacağız. Hazine desteği gerekmeden bu yatırımların gerkçekleşmesi mümkün hale getirilecek. Kredi kullanan esnaf sayıs 63 bin idi. Bugün 450 bin esnafımız bu ucuz krediden kullanma imkanına sahip."

Yıldırım esnafa kredi müjdesi verdi

"Esnaf ve sanatkarlarımıın kredisinin sınırı 150 binden 200 bine çıkarıldı. Eğer iş yerlerini satın almak isityorlarsa bunun için kredi alacak 500 bin liralık krediyi 10 yıl vade ile alabilecek. Esnaf işyeri için sıfır araç alacaksa taşıt edindirme kredisi de kullanabilecek bunun da vadesi 5 yıl olacak. Bunların faizi haznine desteklediği düyük oranlı faiz olacak bu yenilikler esnafımıza hayırlı uğurlu olsun."

"OHAL bir keyfiyet değil mecburiyet"

Başbakan Yıldırım, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına dair tezkerenin TBMM'de bugün görüşüleceğini de kaydetti.

"Askerlerimiz İdlib'de gerekli konuşlandırmayı yapıyor"

Yeni güvenlik önlemlerin kapıda olduğunu söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Biz bütün bölgelerde yaşayan oradaki yerli ahali ile bir sorunumuz yok. Bölgede yaşayan masumların her daim yanında olan Türkiye'nin bu tutumu değişmeyecek. Çünkü yanlış yöneticilerin hesabını masumlara sormayız. Bu size uymaz hesabı işi buraya getirenler verecek. Irak merkezi yönetimi ile bu konuda yakın çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın merkezi Irak yönetimine devredilmesi kararı alındı, süreci başlattık 50 yıl öncesine gidildiğinde Kerkük Türkmenlerden oluşuyordu zamanla dışlama politikalarıyla bu durum geriledi. Peşmerge de bu demografik yapıyı zorlamıştır. Kerkük'ün Iram merkezi yönetim tarafından kontrol altına alınması olumlu bir gemlişmedir. Türkiye bölgedeki olayları yakınen takibe devam etmektedir"

"Emlak vergisi yüzde 50'den fazla artırılamayacak"

"Belediyelerin emlak vergisi uygulamalarına da dzenleme etirdiklerini kaydeden Yıldırım yeni beyannameler düzenleneceğini ve en fazla yzde 50 civarında bir ödeme yapacak. Tarım arazileri konusunda da bazı değişikliklere gideceğiz. "