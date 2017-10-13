Başbakan Yıldırım'dan Ankaralılara iki yeni müjde

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına yeni uçuşlar başlayacağını açıklayan Başbakan Yıldırım, 19 Mayıs Stadı'nın da yeni bir stadyum olarak inşa edileceğini açıkladı.

Ankara'nın başkent oluşunun 94. yıl dönümü dolayısıyla Grand Ankara Otel'de, Valilik ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programa Başbakan Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ile bazı AK Partili milletvekillerinin yanı sıra Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı ve yabancı misyon temsilcileri de katıldı.

Burada konuşma yapan Yıldırım, Ankara'nın gazi şehri olduğunu belirterek, 15 Temmuz gecesi darbecilere geceyi dar eden, meydan okuyan, milli mücadele ruhunu yeniden dirilten bütün Ankaralılarla aynı havayı solumaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu söyledi.

Bu vesileyle 15 Temmuz'da şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere sıhhat dileyen Yıldırım, milli mücadelenin bütün kahramanlarını ve bu ülke için canını seve seve veren tüm şehitleri rahmetle andı.

'Ankara'ya 60 milyar tutarında yatırım yapıldı'

Yıldırım, Ankara ile birlikte 81 ilin tamamının kalkınması ve gelişmesi için 15 yıldır gayret gösterdiklerini söyledi.

Ankara'ya AK Parti hükümetleriyle 60 milyar tutarında yatırım yapıldığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sadece hükümetin merkezi yatırımlarından bahsediyoruz. Bundan belediyemizin diğer yatırımları, özel sektörün yatırımları dahil değil. Ankara'yı hızlı trenin başşehri yaptık. Yüksek hızlı tren garıyla da Ankara'ya bir sembol eser kazandırdık. Ankara'yı şimdi Sivas'a bağlıyoruz. 2019'da inşallah Ankara-Eskişehir-İstanbul-Konya'dan sonra Sivas'a da hızlı trenle gitmek mümkün olacak. Ankara'dan Sivas'a 2 saatte ulaşmış olacağız. İnşallah 2019'da aynı şekilde Afyon ve Uşak'ı da Ankara'ya hızlı trenle bağlamış olacağız. Böylece Ankara merkezli, 14 büyük ilimize nüfusumuzun neredeyse üçte birinden fazlasının yaşadığı büyük şehirlerimize hızlı trenle ulaşma imkanına sahip olacak."

Şu anda Ankara için başlayıp devam eden pojelerin toplam tutarının 25 milyar Türk lirası olduğunu bildiren Yıldırım, "Ankara'dan Kırıkkale'ye, oradan da Delice'ye bir otoyol ihalesini yaptık. Bu otoyol ihalesini yaptık, 'yap-işlet-devret' modeliyle kısa sürede tamamlanacak. Böylece Ankara'nın Anadolu'ya, Güneydoğu'ya ve Akdeniz'e açılan kanalları daha da genişlemiş olacak." dedi.

'19 Mayıs Stadı'nı yeniden inşa edeceğiz'

Ankara-Niğde otoyol projesinin ihalesinin yapıldığını bildiren Yıldırım, 360 kilometre uzunluğa sahip projenin "yap-işlet-devret" modeliyle gerçekleştirileceğini anlattı.

Yapımına başlanan projenin birkaç yıl içinde tamamlanacağını söyleyen Yıldırım, "Böylece Ankara'dan Konya'ya veya daha güneye, Afyon üzerinden Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep ve Urfa istikametine gidecek, Ankara-Kulu arasındaki o yoğun trafik akışı direkt otoyolla güneye ve Akdeniz'e indirilmiş olacak." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Ankara 19 Mayıs Stadı'nın, uluslararası standartlardaki müsabakalara ev sahipliği yapacak şekilde, 50 bin seyircinin üzerinde kapasiteli yeni bir stadyum olarak inşa edileceğini ifade etti. Bu kararın alındığını dile getiren Yıldırım, Ankara'ya hayırlı olmasını diledi.

Ankara için hedefleri 50 ve 100 yıl sonrasına göre planladıklarına dikkati çeken Yıldırım, "Dünyanın hayranlıkla izlediği projeleri ülkemize kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz." dedi.

'Yurt dışına en kısa zamanda yeni uçuşları başlatıyoruz'

Ankara'nın başkent olmasının 94. yıl dönümü dolayısıyla Ankaralılara müjde veren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Başkentin havaalanının yolu, köy yolu, Ankara'nın meydanı, köy meydanı gibiydi. Barakalar, oradan uçağa geçiliyor. Hiç Ankara'ya yakışan bir şey değildi. Kısa sürede o modern terminali yaptık, hizmete aldık. Hatta eski siyasetçilerin biri, uçaktan inip içeriye girince 'Evladım bizi yanlış yere getirdiniz, ben Ankara'ya gidecektim.' demiş. 'Burası Ankara' demişler, bir türlü inanamamış."

Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'nın yurt dışı uçuşlarının biraz zayıf olduğuna işaret ederek "Hiç yoktu da şu anda 11 sefer var, yani 11 noktaya uçuş var. Bir başkent için bu yeterli değil. Türk Hava Yolları ile konuştuk, en kısa zamanda yeni uçuşları başlatıyoruz. İlk olarak 29 Ekim'de ilk uçuş Franfurt'a, ardından Viyana'ya, Berlin'e, Paris'e yapılacak. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ankara başkenttir ve ebediyen başkent kalacaktır." sözünü hatırlatarak tamamladı.