Başbakan Yıldırım yeniden AK Parti Grup Başkanı seçilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı seçilecek olması dolayısıyla bu görevi bırakacak olan Başbakan Binali Yıldırım, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca AK Parti TBMM Grup Başkanlığı görevini de bırakmış olacak. Bu nedenle, Yıldırım'ın bu göreve yeniden seçilebilmesi amacıyla, AK Parti Grubu 24 Mayıs Çarşamba günü basına kapalı toplanacak.

Edinilen bilgiye göre, gelecek hafta, AK Parti Grup Toplantısı 23 Mayıs Salı günü yapılmayacak ancak 24 Mayıs Çarşamba günü basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

AK Parti'nin pazar günü yapılacak olağanüstü kongresinde, 16 Nisan'daki halk oylamasında kabul edilen anayasa değişikliğinden sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı seçilecek olması dolayısıyla, AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın bu görevi sona erecek.

Başbakan Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığı görevinin yanı sıra AK Parti TBMM Grup Başkanlığı görevini de yürütüyordu. Yıldırım, Genel Başkanlık görevinden ayrılmasıyla Siyasi Partiler Kanunu uyarınca Grup Başkanlığı görevini de bırakmış olacak.

Bu nedenle, AK Parti Grubu 24 Mayıs günü basına kapalı toplanacak; bu toplantıda Binali Yıldırım'ın yeniden AK Parti TBMM Grup Başkanlığı görevine seçilmesi bekleniyor.

Bu durumda Yıldırım, Başbakanlık görevinin yanı sıra seçilmesi durumunda AK Parti TBMM Grup Başkanı ve tüzük değişikliğinden sonra da AK Parti Genel Başkan Vekili görevlerini birlikte yürütebilecek.

Siyasi Partiler Kanununun 26. maddesinde, "Partinin genel başkanı milletvekili ise parti grubunun da başkanıdır; değilse grup başkanı grup üyeleri arasından iç yönetmelikte gösterilen yöntemle seçilir." hükmü bulunuyor.AA