Başbakan Yıldırım: Yeni sistemi bir hafta içinde açıklayacağız

Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevdi Töreni'nde konuştu.

TEOG'un yerini alacak düzenleme için tarih veren Başbakan Yıldırım, "Bir hafta içinde yeni sistemin detaylarını paylaşacağız" dedi.

15 yıllık iktidar döneminde önceliğin hep eğitim olduğunun altını çizen Başbakan Yıldırım,"Biz hep şuna inandık bu ülke eğitimli insanların eğitimli gençlerin omuzlarında. Eğitim alanlarında eğitim verenlerinde en iyi imkanlara sahip olmasını önemsiyoruz." dedi.

'Üniversite olmayan ilimiz yok'

Başbakan Yıldırım, "Üniversite sayımız 76’dan 185’e çıktı. Üniversite olmayan ilimiz yok. Şuanda yükseköğretimde okuyan öğrenci sayısı 7 milyon. Dünyada 50 ülkenin nüfusundan daha fazla üniversiteye giden öğrencimiz var. Yurt dışından Türkiye'ye gelen yabancı öğrenci sayısı 120 bin. Benim kotam 350 bin. En az 350 bin yabancı öğrencinin Türkiye'de okuyor olması lazım. Çok diyorsunuz ama Türkiye'deki öğrenci sayısının yüzde 5'i. Çok değil." açıklamasında bulundu.

Sınav sistemininin basitleştirildiğini belirten Yıldırım, "İki ayrı zamanda yapılan sınavlar bir günde iki oturum olacak. Öğrencilerimizin stresi 2’den bire düşecek. Üniversitelerde girişin sadece sınava endekslenmesi olmalalı. 24 Haziran'da yapacağımız sınava bütün kaderimiz bağlanmamalı." diye konuştu.

'Orta ve uzun vadede bu yöntemden de vazgeçilebilir'

Başbakan Yıldırım, "Sınavlar kalksın diyor Bahçeli, dikkatle inceliyeceğiz. Kendisi de bir akademisyen. Liseden mezun olan öğrenci sayısıyla üniversitelerin alacağı öğrenci sayısı şu an hemen hemen eşit. Ama 2 milyon 400 bin geçmiş yıllardan gelen öğrencimiz var. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir çözüm üretmemiz lazım. Artı bir milyon mezun var, bir milyon kapasite var yaklaşık olarak ama herkes 85 üniversitenin 10 tanesine gitmek istiyor. Burada bir seçim metoduna ihtiyaç var. Orta ve uzun vadede bu yöntemden de şartlar oluştuğunda vazgeçilebilir." dedi.

Başbakan, TEOG'un yerini alacak düzenleme için tarih verdi

TEOG'un yerini alacak düzenleme için tarih veren Başbakan Yıldırım, bir hafta içinde yeni sistemin detaylarının paylaşılacağını söyledi.

Başbakan Yıldırım, "TEOG'u bu seneden itibaren uygulamayacağız." diyerek, "Bunu velilerle, vatandaşlarla paylaştık ama bunun üzerinden çeşitli tezviratlar, propagandalar yapılıyor. 'Eğitim sistemi altüst oldu, şöyle oldu, böyle oldu.' Bunların hiçbirisi gerçekle bağdaşmıyor. Öğrenciler okullarında okumaya devam ediyor. Bizim yapacağımız, muhtemelen bir hafta içerisinde de bunun detaylarını anne baba, velilerle paylaşacağız, TEOG'da da öğrencilerin sınav stresinden dolayı yanlış yapmalarının önüne geçecek, daha konforlu bir şey getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

