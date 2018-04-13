Başbakan Yıldırım: Suriye'de işler daha karmaşık hale getirilmemeli

Başbakan Binali Yıldırım, Yıldırım, Gölbaşı ilçesi Taşpınar Mahallesi'ndeki Hacı Veli-Hanım Erdem Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Milletimizin Miraç Kandili'ni tebrik ediyoruz. Rabbim nice güzel günlere milletimizle beraber cümlemizi ulaştırsın.

ABD-Rusya gerginliği

Biz böyle güzel temenniler yaparken, Amerika ile Rusya arasında sosyal medya üzerinden bir atışmadır gidiyor. Bölge zaten uzun yıllardan beri iç savaştan, göçlerden büyük bir bedel ödedi. İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden özellikle uzak durulmasını biz dostlarımıza tavsiye ediyoruz.

[Suriye'de tehlikeli restleşme] Başbakan Binali Yıldırım: İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden özellikle uzak durulmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz.https://t.co/zK6ckJb26f pic.twitter.com/4ve5l6j2t2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Nisan 2018

Cumhurbaşkanımız hem ABD hem Rusya başkanları ile görüştü. Kimyasal silah kullanımı, masum insanları, çocukları katletmenin asla affedilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaklıktır. Şiddetle nefretle kınıyoruz. Bunu yapanlar da mutlaka bedelini ödemelidir ancak bütün bunları yaparken bölgede bugüne kadar Türkiye, Rusya ve İran'ın ön ayak olduğu kalıcı barışa yönelik faaliyetleri akamete uğratacak, bunlara zarar verecek çapta girişimlerden de uzak durulmalıdır. Türkiye olarak bizim muhataplarımıza, müttefiklerimize tavsiyemiz budur. Bu noktada gerekli uyarıları yapıyoruz.

"Salı günü MGK toplanacak"

Salı günü Cumhurbaşkanımızın önce Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olacak, konu orada değerlendirilecek. Daha sonra verilen karar doğrultusunda hareket edilecek.

"Türkiye'de seçimler bugüne kadar güvenlik içinde yapılmıştır"

Ülkemizde seçim güvenliği konusunda herhangi bir zafiyet yok. Geçmiş dönemde özellikle 7 Haziran seçimlerinde maalesef Doğu ve Güneydoğu'da seçim güvenliği konusunda sıkıntılar yaşanmıştı ama Türkiye seçim konusunda, demokrasimiz çok partili hayata geçtikten sonra ciddi bir sorun yaşamadı. Türkiye'de seçimler bugüne kadar gayet şeffaf bir şekilde, demokratik katılımın yüksek olduğu, güvenlik içinde yapılmıştır. Bundan sonra da aynı şekilde seçimler gerçekleştirilecektir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündem oluşturma çabalarının ötesinde bu söylemin bir kıymeti yoktur.

Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erol Kaya, Hamza Dağ ve Hayati Yazıcı, Ankara Valisi Ercan Topaca ve diğer yetkililer eşlik etti.

Kaynak: TRT Haber