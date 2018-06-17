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Başbakan Yıldırım ortaokul öğrencisinin çay davetini geri çevirmedi

Başbakan Binali Yıldırım, Sivas AK Parti mitinginde konuştuğu sırada kendisini pankartla çaya davet eden Akkaya ailesinin evine konuk oldu.

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Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Sivas mitingi sırasında pankart açarak kendisini çaya davet eden 10 yaşındaki Melih Berk Akkaya'nın evini ziyaret etti.

Yıldırım, partisinin tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği miting sırasında, alanda "Annem Türkiye'nin en güzel pastasını yapar. Sizi çaya bekliyoruz" yazılı pankart açarak kendisini çaya davet eden ortaokul öğrencisi Akkaya'yı kırmadı.

Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, mitingin ardından Nuh ve Seda Akkaya çiftinin evine gitti.

Akkaya çifti ile sohbet eden Yıldırım, çocukları Melih Berk ve Semih Mert ile yakından ilgilendi.

Nuh Akkaya'nın ziyarette, "Başbakanım hoş geldiniz. Çocuklarım çok istiyordu." demesi üzerine Başbakan Yıldırım, minik Melih pankart açtığı için itiraz edemediğini söyledi.

Yıldırım, ziyaretin ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da eşlik etti.

Kaynak: AA

Etiketler: çay daveti, binali yıldırım, başbakan
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