Başbakan Yıldırım: Montaj bilgilere delil demek hukuk değildir

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye Ekonomi Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yılın 9 ayında giren doğrudan yabancı yatırım miktarının 7,5 milyar dolar olduğunu belirterek, "Sene sonu büyümemiz de en az yüzde 6 oranında gerçekleşmiş olacak." dedi.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin notunu düşüren o bildik kuruluşlar art arda 2017 için tahminlerini düzeltme yarışına girdiler, 3 sefer değiştiren oldu. Şimdi de 2017'yi bıraktılar, 2018 için kaos ve ekonomik kriz senaryoları tekrar tedavüle sürüldü. İş alemimiz, vatandaşlarımız rahat olsun, nasıl ki 2017'de oyunları ters yüz ettikse, büyüme rekoru gerçekleştirdiysek, 2018'de de gerekli tedbirleri alarak ülkemizi kalkındırmaya, ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz."

"Türkiye yatırımcılar için güvenli yer olmaya devam ediyor"

Türkiye'nin makro göstergelerinin sapasağlam olduğuna işaret eden Yıldırım, "Yani Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli bir yer olmaya devam ediyor. Türkiye dünyaya güven veren ender ülkelerden, yatırımcının yüzünü güldüren ülkelerden biri." diye konuştu.

"Eser kazandırmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin gelişmesini sürdürmeye devam edeceğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye bir istikrar adası olarak ekonomik gelişmesini sürdürmeye devam edecek. Son 10 yılda küresel krize rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor ve dünyada yapılan 10 büyük projenin 6'sını Türkiye gerçekleştirmeyi başardı. Doğru planlama, uygun projeler, sağlam finansman modeliyle Türkiye'ye birçok eser kazandırdık, bundan sonra kazandırmaya devam edeceğiz."

"Ekonomi canlanıyor"

Ekonominin canlanmaya devam ettiğini ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vergi gelirleri performansı da göstermektedir ki ekonomi canlanmaya, canlı kalmaya devam ediyor. Eğer kazanç olmazsa, üretim olmazsa, istihdam olmazsa vergi tahsilatı da olmaz. Vergi performansına baktığımızda Türkiye'de üretimin, yatırımın istihdamın devam ettiğini görüyoruz."

"Elinizi tutan mı var, faizleri indirin"

Bankalara faiz çağrısında bulunan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Güçlü sermaye yeterliliği ve risklere karşı korunmuş bankacılık sistemimiz bugün de aynı şekilde devam ediyor. Bankalar yüksek faizden hoşnut değilmiş. Elinizi mi tutan var, indirin kardeşim, indirin. Vatandaş da hoşnut değil, istiyorsanız indirirsiniz."

"Büyümeye devam edeceğiz"

Türkiye'nin, 2017'de dünyada parmakla gösterilen, büyüyen ülkeler arasında yerini aldığını vurgulayan Yıldırım, "2018 için de aynı şeyleri söylüyorum. Bu durumlar gelip geçicidir. Türkiye 2018'de 2017'den aşağı kalmayacaktır. Büyümeye devam edeceğiz, yatırıma devam edeceğiz. Üretime devam edeceğiz." dedi.

"Göstergeler ortada"

Kısa dönemli dalgalanmalardan ümitsizliğe kapılmamak gerektiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Birtakım konjonktürel ve kısa dönemli dalgalanmaları görüp asla ve asla ümitsizliğe kapılmanızı istemiyoruz. Çünkü göstergeler ortada. Bizim döviz ihtiyacımız var, finans tarafında biraz problemlerimiz var ama bunlar da hepsi çözülebilecek nitelikte. Ekonomimizin büyüklüğü içerisinde, ekonomimizin vadettiği gelecek içerisinde bu ihtiyaç bir sorun teşkil etmeyecek, bir krize asla neden olmayacak."

"Asılsız söylentilere dayanıyor"

ABD'de görülen davaları değerlendiren Yıldırım, "Amerika'da görülmekte olan davalar, mesnetsiz, asılsız söylentilere ve yalanlara dayanmaktadır. Türkiye'yi zorlama yoluyla birtakım isnatlarda bulunmak ve buradan finans sektörümüzü sıkıştırarak Türk ekonomisini zora sokmak gayretleri beyhudedir. Asla sonuç çıkarmaz." dedi.

Yıldırım, "Türkiye, bugüne kadar ihracatında, ticaretinde, hem kendi hukukuna hem de uluslararası hukuka aykırı hiçbir işlem yapmamıştır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, "Ne idüğü belirsiz üretilmiş montaj bilgileri delil diye ortaya koymak hukuk değildir. Türkiye'nin başka ülkelerle yaptığı ticaret kimse kusura bakmasın Türkiye'nin işidir. Bu konuda Türkiye kimseden icazet almak zorunda değildir. Kendileri ambargo koyduğu ülkelerle ticaret yapacak ama Türkiye yapınca suç olacak buna kargalar güler." açıklamasında bulundu.