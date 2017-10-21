Başbakan Yıldırım, Gazeteciler Günü'nü kutladı

Elazığ Havalimanının VIP salonunda, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kendisini bekleyen gazetecilerle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, basın mensuplarıyla tek tek tokalaştı.

Başbakan Yıldırım, Elazığ programını tamamladığını, Ankara'ya hareket etmeden önce geç saatte de olsa gazetecilerle sohbet yapma fırsatı bulduğunu söyledi.

Basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlayan Yıldırım, "Gazetecilik önemli ve meşakkatli bir meslek. Görüyorsunuz yani siyasetçiler, bilim adamları, toplum, ülke adına çalışan kim varsa, habere konu kim varsa sizin malzemeniz. Onun için umarım bugün istediğiniz hasılatı yaptınız." dedi.

"Elazığ Türkiye'nin mayası"

Başbakan Yıldırım, Elazığ programı kapsamında Ağın Köprüsü'nü de ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Güzel oldu, Ağın Köprüsü malum özel bir köprü. Yapımı konusunu bizzat takip etmiştim fakat açılışında bulunamadım. Gittikten sonra da göremedim, toplu açılışlar arasında kaynadı gitti. Gelmişken gidip şurayı da görelim dedik. İyi de oldu, Ağın'a gittik. Ağınlılarla sohbet de ettik, bakan arkadaşlarımızla beraber." diye konuştu.

Fırat Üniversitesindeki akademik yıl açılış programının ardından AK Parti Elazığ 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katıldığını, daha sonra sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldiğini anlatan Yıldırım, oldukça verimli bir gün geçirdiğini belirtti.

Son olarak valiliği ziyaret ettiğini söyleyen Yıldırım, "Valimiz bize değerlendirme yaptı. Elazığ'da yatırım düşünenler var, onları görüştük. Günü tamamladık, gidiyoruz." dedi.

Elazığ'ın hizmetlerinin saymakla bitmeyeceğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Elazığ sağlam. Elazığ Türkiye'nin mayası, adeta ülkemizin milli birliği, beraberliği, kardeşliğinin timsali bir şehir. Hiç öyle etnik kökenine bakmayan, Türkiye'yi, milletiyle, toprağıyla bütün olarak savunan bir ilimiz. Biz Elazığ'dan hep destek gördük. Siyasete başladığımız ilk günden itibaren bu destek hep artarak geldi. Yüzde 80'leri geçti. Muazzam bir şey. Yani demokratik hayatta bu kadar büyük bir destek esasında bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Allah'a şükür bu desteğin karşılığında bir hayal kırıklığı da yaşatmadık. Bundan sonra da inşallah olmaz."

Başbakan Yıldırım, daha sonra gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA