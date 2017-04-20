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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım dünya çocuklarıyla buluştu

Başbakan Yıldırım dünya çocuklarıyla buluştu

Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği için Türkiye'ye gelen çocuklarla bir araya geldi.

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Başbakan Yıldırım dünya çocuklarıyla buluştu

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