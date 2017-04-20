Başbakan Yıldırım dünya çocuklarıyla buluştu

Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği için Türkiye'ye gelen çocuklarla bir araya geldi.
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