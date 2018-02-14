Başbakan Yıldırım: ATAK helikopterinin düşürüldüğüne yönelik belirti yok

Başbakan Yıldırım, sınırda düşen ATAK helikopteri ile ilgili, "Helikopterin düşürüldüğüne yönelik herhangi bir delil ve belirti yok. Bütün ihtimalleri göz ardı etmeden bir kaza kırım heyeti oluşturuldu. Silahlı kuvvetler bünyesinde çalışma devam ediyor. Henüz tamamlanmış değil" dedi.

İşte Başbakan Yıldırm'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Almanya ile ilişkilerimizi dostluk temelinde ilerletmeyi öngörüyoruz"

Almanya'da 3.5 milyona varan Türk toplumu, Almanya-Türkiye ilişkileri için önem ifade etmektedir. Türkiye-AB ilişkilerinde bundan sonra da şüphesiz Almanya'nın rolü devam edecektir. Almanya ile ve diğer bazı Avrupa ülkeleri ile aramızda geçtiğimiz yıl yaşanan bazı olumsuzluklar da malumdur. Almanya'da seçimlerin olması, Türkiye'de referandum yapılması, bu kampanyalar esnasında gerilimler tırmanmış, ancak bu sürecin geride kaldığını düşünüyor, Almanya ile ilişkilerimizi dostluk temelinde ilerletmeyi öngörüyoruz. Son zamanlarda Almanya'nın bölücü terör örgütüne karşı daha kararlı tutumu bu bakımdan ümit vericidir.

"Her iki partinin heyeti çalışmalarını tamamladı"

Yapılan çalışmalar öncelikle yerel seçimler değil, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ile ilgili. Her iki partinin heyeti çalışmalarını tamamladı. Bunlar parti liderleri tarafından son şekli verilecek ve böylece mutabakat metni kamuoyu ile paylaşılmış olacak. Metnin iki vechesi var. Yasal değişiklikler var. Bu da malum, seçime bir yıl kalmadan önce yapılması gereken değişiklik.

"İki ülkenin Genelkurmay Başkanları bir araya gelecek"

Zannediyorum mayıs ayında bir NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı olacak. Bu çerçevede iki ülkenin Genelkurmay Başkanları da bir araya gelip sahadaki bu yaşanan sorunların daha da tırmanmaması için gerekli tedbirleri karşılıklı görüşmüş olacaktır.

Çipras ile görüşme

Son günlerde Kardak kayalıklarıyla başlayan bu gerilimde bazı ihlaller olmuş ve buna karşılık verilmiştir. Bundan sonrasının daha sakin, karşılıklı anlayış içerisinde ve sürekli iletişim hattının açık olmasıyla, siyasi ve diplomatik alanda çözülmesi yönünde bir mutabakata vardık.