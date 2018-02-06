Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: ABD'deki politikasızlığın faturasını bölge ödüyor

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, TRT Haber'de yayınlanan Anadolu Soruyor programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Yatırımlarla ekonomide sıçrama sağlayacağız"

Terörle mücadelenin çok yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Işık, "35 yıllık terörle mücadele tarihinin en başarılı dönemini yaşıyoruz. Terör örgütü adım atamaz, bölgede kıpırdayamaz hale geldi. Yatırımlarla bölgenin ekonomisinde sıçrama sağlayacağız." dedi.

"Hakkari'yi cazibe merkezi yapacağız"

Işık, belediyeler atanan kayyumlarla ilgili olarak da, "Kayyumlar inanılmaz güzel işler yapıyorlar. Devletin hizmet için gönderdiği paralar doğru kullanılınca ortaya da güzel işler çıkıyor. Hakkari'yi cazibe merkezi yapacağız ki bütün Türkiye gelsin, Hakkari'nin ekonomisi canlansın. " diye konuştu.

"ABD'nin hızlı bir politika oluşturmasına ihtiyacı var"

Fikri Işık, ABD'nin bölgedeki varlığı konusunda şunları söyledi:

"ABD 52 tane eyaletten oluşuyor. Siz kendi içinde bütünleşmeyi kendiniz açısından olmazsa olmaz göreceksiniz, bölgeyi ne kadar bölersek belli ülkelerin güvenliğini o kadar sağlarız diyeceksiniz, bu kabul edilebilir bir şey değil. ABD'de öyle bir yapı oluştu ki, politikasızlığın olduğunu da söylemek durumundayız. Bu durumun faturasını da bölge ödüyor. ABD'nin hızlı bir politika oluşturmasına ihtiyacı var."

Işık, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinde güvenlik ve istikrarı sağlamak ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan Zeytin Dalı ismi verilen Afrin harekatı konusunda "Afrin, sakin, huzurlu, Türkiye'ye yönelik bir şehir olsaydı Zeytin Dalı Harekatı'na gerek kalır mıydı? Zeytin Dalı Harekatı, terör yapılanmalarını bertaraf edilmesine yöneliktir. Operasyon, birilerinin iddia ettiği gibi Kürt kardeşlerimize yönelik değildir." dedi.

"Kürtlere karşı en fazla zulmü yapan PYD'dir"

Başbakan Yardımcısı Işık, Zeytin Dalı Harekatı'nda sivil kayıp iddialarına ilişkin, "Bizim geleneğimizde sivile zarar vermek yok. Sivillere zarar verme konusunda algı operasyonu sunuyorlar. Kürtlere karşı en fazla zulmü yapan PYD'dir. Operasyonla PKK'nın zulmünden yerli halkı kurtarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu, CHP'yi radikal sola doğru kaydırıyor"

Işık, CHP'nin Özgür Suriye konusundaki eleştirilerine, "Bir taraftan Zeytin Dalı Harekatı'nı destekliyorum diyeceksiniz, bir taraftan kendi yurtlarını savunan Özgür Suriye Ordusu'nu terör grubu ilan edeceksiniz. Kılıçdaroğlu, CHP'yi radikal sola doğru kaydırıyor. Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı çıkan ne kadar adam varsa geldi parti meclisine koydu. ÖSO'yu oluşturanlar, Halep'teki marangoz, İdlib'deki esnaf, tüccar, yani Suriyeli. Kendi vatanını savunmak için bir araya gelen bir oluşum." diye yanıt verdi.

"Bir terör örgütünü bitireyim derken başka bir terör örgütüyle işbirliği yapılıyor"

Fikri Işık, Türkiye-ABD ilişkileri konusunda ise, "ABD ile gerçekten güçlü ilişkilerimiz var, müttefikliğimizin bitmemesini temenni ederiz. Türkiye olarak, biz müttefikliğin yapması gereken ne varsa yaptık. ABD'ye defalarca söyledik, bir terör örgütünü bitireyim derken başka bir terör örgütüyle işbirliği yapılıyor. Terör örgütüyle mücadelede başka bir örgüt kullanılmaz." sözlerini kullandı.

"Teröristleri Münbiç'ten çekmezseniz gereğini yaparız"

ABD olarak bölgenin istikrarını, huzurunu istiyorlarsa Münbiç'ten terör unsurlarını geri çekmeleri gerektiğini kaydeden Işık, "Çekmezseniz Türkiye milli güvenliğinin gereğini yapacaktır" diye konuştu.

Fikri Işık, ABD'nin Menbiç'le ilgili verdiği sözlere atıf yaptı.

"Eski savunma bakanı da yeni savunma bakanı da biz Münbiç'ten PYD'yi çekeceğiz, Münbiç'i Münbiçlilerin yöneteceği ki sizin de katkı sağlayacağınız bir yapıya devredeceğiz diye söylediler. Bir büyük devlete yakışan nedir verdiği sözün arkasında durmaktır. O zaman bu terör unsurlarını buradan derhal çekin. Çekmezseniz Türkiye mili güvenliğnin gereğini yapmak zorunda kalır."

"Suriye'de istikrar sağlanırsa sığınmacılar ülkelerine geri dönecektir"

Suriyeli sığınmacılar konusunda ise insanların vatanlarından mecbur kalmadıkça çıkmayacaklarını belirterek, "Suriye'de istikrar sağlanırsa büyük bir çoğunluğu ülkesine geri dönecektir. Gönüllü olarak büyük bir kısmının gideceğine inanıyorum." dedi.

Kaynak: TRT Haber