Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye teröristleri ve kamplarını hedef almaktadır

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için Bursa Ulu Camii'de sabah ezanının ardından okunan Fetih Suresi'ni dinledi ve operasyonların başarılı geçmesi için edilen duaya iştirak etti.

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"Türkiye teröristleri ve kamplarını hedef almaktadır"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Ulu Camii'nde Bursalılar ve çevre illerden gelen vatandaşlarla beraber dua etti.

"Allah ordumuzun ayağına taş değdirmesin. Güvenlik güçlerimizi, askerimizi muhafaza etsin. Bu harekat, Suriye'nin toprak bütünlüğüne matuf bir harekat değildir. Türkiye evvelden bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğüne tam manasıyla riayet edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Tezviratlar yapılma ihtimaline binaen söylüyorum, Türkiye teröristleri ve teröristlerin sığınaklarını, onların kamplarını hedef almaktadır. Dolayısıyla burada yapılacak tezviratlar hiçbir şekilde bizim bu meşru hakkımıza halel getiremez. Çünkü biz ne yaptığımızı biliyoruz. İnşallah millet olarak birlik ve beraberlik içinde Türkiye için açık tehdit haline gelen bu hususu da bertaraf etmiş olacağız. Ülkemizi bundan sonraki yüzyıllara sarih olarak inşallah güvenli bir sığınak halinde tutmaya devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi gereğince meşru müdafaa hakkını kullanmak üzere bu harekatı başlattığına dikkati çekti.

"Türkiye son birkaç yıldır özellikle güneyinde bir oldu bitti ile oluşturulmak istenen terör koridoruna asla müsaade etmeyeceğini birçok vesileyle hem oradaki terör unsurlarına gizli açık destek veren ülkelere de söylemiştir."

"Taciz ateşine Türkiye seyirci kalamazdı"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin hudut bölgesinde kendi güvenliğini sağladığını vurgulayan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, harekatın amacının bölgeyi terör örgütlerinden temizlemek olduğunu söyledi.

"Bugün itibariyle bu harekatın amacı güneyimizdeki terör koridorunu etkisiz hale getirmek, onu imha etmektir. İkinci olarak Türkiye aynı zamanda bu bölgede NATO'nun güney sınırını da muhafaza etmektedir. Üçüncü olarak da özellikle PYD/YPG/PKK ve türevleri unsurların Afrin'de öbeklendiğini biliyoruz. Sadece öbeklenmiş olmakla değil aynı zamanda bölgede bulunan Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimize büyük bir baskı ve zulüm uygulamaktadırlar. Böylelikle TSK hem sınırımızdaki sınır bölgesi güvenliğimizi korumak hem de bölgede yaşayan Kürt, Türkmen ve Arap kardeşlerimizi bu terör örgütlerinin baskısından kurtarmak için bu harekatı gerçekleştirmektedir. Afrin etrafında çevrili dağlardan özellikle Türkiye'ye dönük taciz atışlarının harekat başlamadan önce devam ettiğini biliyoruz. Bu taciz ateşlerine Türkiye seyirci kalamazdı. Dolayısıyla anlamda Afrin'i temizlemek suretiyle Türkiye'nin özellikle sınır şehirlerini artık menzil ve hedef olmaktan çıkarmayı amaçlamış olmaktadır."

"Allah ordumuzu muzaffer kılsın"

Türkiye'nin bundan önceki süreçte Halepçe'de, Kuzey Irak'ta baskı görenlere her daim kucağını açtığını anlatan Çavuşoğlu, şu görüşlere yer verdi:

"Afrin bölgesinden özellikle PYD/YPG/PKK unsurlarının baskısı neticesinde bu harekattan önce yaklaşık 370 bin kardeşimiz de ülkemizi güvenli bir sığınak olarak görerek buraya gelmiştir. Bizim bu aşamada millet olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız ve bu harekatın arkasında kararlı bir şekilde durmamız gerekmektedir. Dün itibariyle 72 uçağımız 108 hedefi imha etmiştir. Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Bugün aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız ordumuzun, milletimizin Başkomutanı Bursa'da olacaktır. Böylesi önemli bir günde bütün dünyanın gözlerinin Bursa'ya çevrildiği bir günde Sayın Cumhurbaşkanımızın da mesajlarıyla ifadelerde bulunacağı bugün de bütün Bursalı hemşerilerimizi TOFAŞ Spor Salonu'na bekliyoruz."

Kaynak: AA