Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Erdoğan, ölüm tehditlerinden korkacak biri değildir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bosna Hersek ziyaretinde suikast yapılacağı ihbarı üzerine sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Bozdağ, "Böylesine büyük bir liderden ve dava adamından rahatsız olan ve Cumhurbaşkanımızı yok etmek isteyen çevrelerin olduğunu da biliyoruz. Suikast ihbarları,her daim olan ihbarlardır. Recep Tayyip Erdoğan, ölüm tehditlerinden korkacak,yolundan ve davasından dönecek biri değildir." dedi.

2)Böylesine büyük bir liderden ve dava adamından rahatsız olan ve cumhurbaşkanımızı yok etmek isteyen çevrelerin olduğunu da biliyoruz.



Süikast ihbarları,her daim olan ihbarlardır.



Recep Tayyip Erdoğan, ölüm tehditlerinden korkacak,yolundan ve davasından dönecek biri değildir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 19 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Allah’ın izni olmadan verilen canı kimsenin alamayacağına olan imanının tam olduğunun altını çizen Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünlere, nice tehditleri ve nice baskıları aşarak, nice oyunları ve tuzakları bozarak geldiğini ve bundan sonra da aynı inançla devam edeceğini söyledi.

3)Recep Tayyip Erdoğan, imanlı,salih bir mü’mindir.Allah’ın izni olmadan verilen canı kimsenin alamayacağına imanı tamdır.



Cumhurbaşkanımız bugünlere,nice tehditleri ve nice baskıları aşarak, nice oyunları ve tuzakları bozarak geldi,bından sonra da aynı inançla devam edecektir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 19 Mayıs 2018

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, bu tarz süikast ihbarlarının yeni olmadığını, sürekli gerçekleştiğini vurguladı.

"Baskı, tehdit ve ölüm korkusuyla, baskı altına alınacak, davasından vazgeçirilecek ve yolundan döndürülecek bir lider değildir Recep Tayyip Erdoğan. Bunca yaşanmışlığa rağmen, bunu öğrenememiş olanlar ancak ahmaklardır."

4)Cumhurbaşkanımıza süikast ihbarları,yeni değil,sürekli vardır.



Baskı,tehdit ve ölüm korkusuyla, baskı altına alınacak,davasından vazgeçirilecek ve yolundan döndürülecek bir lider değildir R.Tayyip Erdoğan.



Bunca yaşanmışlığa rağmen,bunu öğrenememiş olanlar ancak ahmaklardır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 19 Mayıs 2018

Bozdağ, paylaşımlarını şöyle sürdürdü;

"Allah’ın yardımı,himayesi ve muhafızlığı altında, aziz milletimizin,ümmeti Muhammed’in ve mazlumların duasıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yoluna devam edecektir. Kimse bu yolu kapatamayacak, kimse bu yürüyüşü durdurmayacaktır."

5)Allah’ın yardımı,himayesi ve muhafızlığı altında, aziz milletimizin,ümmeti Muhammed’in ve mazlumların duasıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yoluna devam edecektir.



Kimse bu yolu kapatamayacak, kimse bu yürüyüşü durdurmayacaktır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 19 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber