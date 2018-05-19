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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Erdoğan, ölüm tehditlerinden korkacak biri değildir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Erdoğan, ölüm tehditlerinden korkacak biri değildir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bosna Hersek ziyaretinde suikast yapılacağı ihbarı üzerine sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Bozdağ, "Böylesine büyük bir liderden ve dava adamından rahatsız olan ve Cumhurbaşkanımızı yok etmek isteyen çevrelerin olduğunu da biliyoruz. Suikast ihbarları,her daim olan ihbarlardır. Recep Tayyip Erdoğan, ölüm tehditlerinden korkacak,yolundan ve davasından dönecek biri değildir." dedi.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Allah’ın izni olmadan verilen canı kimsenin alamayacağına olan imanının tam olduğunun altını çizen Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünlere, nice tehditleri ve nice baskıları aşarak, nice oyunları ve tuzakları bozarak geldiğini ve bundan sonra da aynı inançla devam edeceğini söyledi.

 

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, bu tarz süikast ihbarlarının yeni olmadığını, sürekli gerçekleştiğini vurguladı. 

"Baskı, tehdit ve ölüm korkusuyla, baskı altına alınacak, davasından vazgeçirilecek ve yolundan döndürülecek bir lider değildir Recep Tayyip Erdoğan. Bunca yaşanmışlığa rağmen, bunu öğrenememiş olanlar ancak ahmaklardır."

 

Bozdağ, paylaşımlarını şöyle sürdürdü;

"Allah’ın yardımı,himayesi ve muhafızlığı altında, aziz milletimizin,ümmeti Muhammed’in ve mazlumların duasıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yoluna devam edecektir. Kimse bu yolu kapatamayacak, kimse bu yürüyüşü durdurmayacaktır."

 

Kaynak: TRT Haber

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