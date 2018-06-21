Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Başarısızlıklarına kılıf uydurmak için algı yaratıyorlar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat Akdağmadeni'de partisinin mitinginde konuştu.

"Algı yaratmak için aynı şeyi yapıyorlar"

Muhalefetin "seçim hileleri" iddialarını eleştirdi Bozdağ, "Her seçim öncesi bu haberleri yapanlar seçime şaibe düşürmek için planlı yapıyorlar." dedi.

"Seçimde hile vardı algısını yaratmak için başarısızlığına kılıf uydurmak için yapıyorlar şimdi de aynı şeyi yapıyorlar. Buradan söylüyorum Türkiye'nin en iyi yaptığı işlerden birisi sağlıklı ve güvenli seçimdir. Seçimlerde şimdiye kadar hile ve hurda hiçbir dönemde olmamıştır. Ama bunlar bunu yapıyorlar başarısızlıklarına kılıf uydurmaya gayret ediyorlar."

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta konuşuyor. https://t.co/DzJAIogaFU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Haziran 2018

"Amerika'dan telefon neyi emrediyorsa onu yaptı"

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin 50 güçlü ülkenin büyükelçilerinin kendisini aradığını ve onlarla görüştüğünü söylemişti.

Bekir Bozdağ, İnce'nin bu sözlerini hatırlattı ve şöyle devam etti:

"50 büyük ülke diyor. O ülkeleri biz biliyoruz. Muharrem İnce doğru söylüyor. Bu 50 büyük ülkenin 50'si de eminim ki 'Tayyip Bey kaybetsin Muharrem İnce kazansın' ister, hiç şüphemi yok. Neden Amerika'dan bir telefon edildi? Doğru mu eğri mi demeden Sayın İnce o telefonu kullandı. Amerika'dan telefon neyi emrediyorsa onu yaptı, konuyu Türkiye'nin gündemine getirdi. Demez mi adam, 'ben Muharrem İnce'yi telefonla oynatıyorum."

"ABD'ye karşı milletini koruyanı elbette istemezler"

Bozdağ, İnce'nin, "Ben kazanacağımı bunların aramasından anladım" dediğini hatırlattı ve ekledi:

"Telefonla ince ince dönderiyorum, istediğimi yaptırıyorum ama bu Tayyip Erdoğan'a lafımı geçiremiyorum' demez mi adam? Onun için Amerika'ya, Avrupa'ya karşı milletinin, devletinin hukukunu koruyan gür bir sesi elbette istemezler. Buradan söylüyorum, 50 büyük ülkenin büyükelçileri sandığa gidip oy vermeyecek."

"Büyükelçiler oy verseydi seçimleri İnce kazanırdı"

Bekir Bozdağ, seçimlerde başka ülkelerin vatandaşlarının oy vermeyeceğini, Türk milletinin oy kullanacağını söyledi.

"Başka ülkeler Türkiye'ye cumhurbaşkanı, milletvekili seçmeyecek. Başka ülkelerin vatandaşları da oy vermeyecek. Sandıkta Akdağmadenililer, Yozgatlılar oy verecek. Büyükelçiler oy verseydi eminim İnce cumhurbaşkanı olurdu ama Türk milleti oy vereceği için Erdoğan cumhurbaşkanı olacak, AK Parti parlamentoda salt çoğunlukta iktidar olacak."

Kaynak: AA, TRT Haber