Başbakan Yardımcısı Bozdağ: ABD, harekatın nedenlerini hala anlayamamış

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "ABD, Zeytin Dalı Harekatı’nın nedenlerini, hedeflerini ve mahiyetini hala ya anlamamış ya da anlamak istememektedir." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın masum sivillere veya Kürtlere karşı bir harekat olmadığını terör örgütlerine karşı yapılan bir harekat olduğunu, bölgeyi terörden arındırmayı, halkı terörün baskı ve zulmünden kurtarmayı, bölgeye huzur, barış, güven/istikrar getirmeyi hedefleyen bir harekat olduğunun altını çizdi.

3)Zeytin Dalı Harekatı’nın DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığı iddiası,temelsizdir;yalandır.



DEAŞ terör örgütünün en çok eylem yaptığı ülkelerden biri Türkiye’dir;DEAŞ’a karşı en etkili,en samimi ve en kararlı mücadele eden ve DEAŞ’a en büyük darbe vuran ülke de Türkiye’dir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 20 Mart 2018

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı’nın DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığı iddiasının temelsiz ve yalan olduğunu belirtti.

"ABD, Türkiye’nin kaygılarını ve uyarılarını dikkate almamaktır"

Bozdağ açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"DEAŞ terör örgütünün en çok eylem yaptığı ülkelerden biri Türkiye’dir; DEAŞ’a karşı en etkili, en samimi ve en kararlı mücadele eden ve DEAŞ’a en büyük darbe vuran ülke de Türkiye’dir. Terörle mücadeleyi zayıflatan ve terörle mücadeleye zarar veren asıl yanlış; DEAŞ terör örgütüyle mücadele kılıfı altında, bölgede PYD/YPG terör örgütlerinin SDG kılıfıyla desteklenmesidir; DEAŞ’ı bahane ederek PYD/YPG’nin silahlandırılmasıdır, eğitilmesidir. Asıl yanlış olan,bölgede bir terör koridoru/terör devleti kurulmasına destek olacak adımlar atmaktır;Türkiye’nin kaygılarını ve uyarılarını dikkate almamaktır;Türkiye ile işbirliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içine girmektir."

5)Asıl yanlış olan,bölgede bir terör koridoru/terör devleti kurulmasına destek olacak adımlar atmaktır;Türkiye’nin kaygılarını ve uyarılarını dikkate almamaktır;Türkiye ile işbirliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içine girmektir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 20 Mart 2018

Zeytin Dalı Harekatında sivillere zarar verilmediğini söyleyen Bozdağ, sivillerin su, gıda, ilaç ve benzeri insani ihtiyaçlara erişimine hiçbir zaman engel olunmadığını, şu anda da bölgedeki sivil halkın bu anlamda bir sorunu olmadığını ve sorun oluşmaması için de her tür tedbirin alındığını vurguladı.

"Türkiye, takdir beklemeden doğru olanı yapmaya ve bildiği doğru yolda ilerlemeye devam edecektir"

Türkiye'nin sivillere zarar vermeden, yerleşim yerlerini yakıp yıkmadan ve bölgede tahribata yol açmadan bir askeri harekatı başarıyla yürüttüğünü belirten Bozdağ, "Bundan dolayı Türkiye’yi takdir etmesi gerekenlerin; hala yalan ve yanlış bilgilerle algı oluşturmaya çalışmaları, Türkiye düşmanlığıdır. Türkiye, kınayıcının kınamasına bakmadan, kimseden de takdir beklemeden doğru olanı yapmaya ve bildiği doğru yolda ilerlemeye devam edecektir." dedi.

8)Türkiye,kınayıcının kınamasına bakmadan, kimseden de takdir beklemeden doğru olanı yapmaya ve bildiği doğru yolda ilerlemeye devam edecektir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 20 Mart 2018

Kaynak: TRT Haber