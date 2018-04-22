Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir programına torunu renk kattı

Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde Bahar Yıldırım İlkokulu ve Havva Yıldırım Anaokulu'nun açılış törenine, torunu Ali Köylübay'ın sevimli hareketleri damga vurdu.

Protokole çıktı, dedesinin kucağına oturdu. Bir süre dedesiyle uğraştı, yerinde duramadı. Ardından Ulaştırma ve Habercilik Bakanı Ahmet Arslan'ın koltuğuna göz dikti.

Bakan Arslan o sırada kürsüde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın koltuğuna geçerek küçük Ali'ye yer verdi.

Küçük Ali bir süre o koltukta dedesiyle yan yana oturdu. Milli Eğitim Bakanı kürsüden dönünce ona yer veren Bakan Arslan kendi koltuğuna geçti.

Ali'yi yanına aldı beraber oturdu. Ama küçük Ali bu duruma pek memnun olmadı, küsüp Bakan Arslan'a sırtını döndü.

Dedesinin adı anons edilince de yerinden kalktı elinden tutup birlikte sahneye çıktı. Sevimli Ali'nin yaramazlıkları sahnede de devam etti.

Hopladı zıpladı, sahnenin her yerini inceledi. Dedesi konuşurken bir anda makas alıp açılış kurdelesinin önüne gitti.

Kurdeleyi kesmek için hamle yaptı ama annesi son anda onu engelledi. Uzun bekleyişin ardından beklediği an geldi.

Büyük heyecanla kurdeleyi kesti. Başbakan Binali Yıldırım'ın torunu Ali Köylübay'ın sevimlili hareketleri, açılışa katılanların yüzünde tebessüm oluşturdu.

Kaynak: TRT Haber