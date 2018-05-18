Başbakan Binali Yıldırım: Filistin halkının hakkını korumaya devam edeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Filistin halkına destek amacıyla Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Aziz milletim, sayın İstanbullular hepinizi sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Ramazanımız mübarek olsun, Cumamız mübarek olsun. Buradan İstanbul'dan kardeş Filistin halkına Türk milletinin kalbi selam ve muhabbetlerini gönderiyorum. İlk kıblemiz mukaddes Mescid-i Aksa'yı İstanbul'dan onbinlerle selamlıyoruz. Risaletin şehri Kudüs'e selam olsun. Aşkın ve imanın ülkesi Filistin'e selam olsun. Allah'ın rahmeti koruması üzerlerine olsun. Filistin halkına zulmeden zalimleri yüce rabbim tarih ve insanlık önünde zelil eylesin.

Yenikapı'da Filistin topraklarında yaşanan İsrail zulmünü lanetlemek için bir araya geldik. Bugün burada vahşete cesaret veren alçaklara tepkimizi göstermek için geldik. Bugün bu zulüm karşısında ülkemizin safını, mesajını, duruşunu dünyaya ilan etmek için toplandık. Bugün bu meydanda insan olmanın, hakka, hakikate inancımızın gereğini yapıyoruz. İstanbul'dan bütün dünyayı haklının, mazlumun yanında, Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya davet ediyoruz. Yine buradan bütün dünyayı zalimin, haksızın, işgalcinin karşısına çıkmaya davet ediyoruz. Bugün burada 'eşkiya dünyaya hükümdar olmaz' diye haykırıyoruz. Bu meydanın sesi insanlığın sesidir. Yıllardır İsrail zulmüne göğüslerini siper eden Filistinli kardeşlerimizi yardımsız bırakma Ya Rab. Önüne geleni alçakça katleden İsrail zalimlerine meydanı verme Ya Rab. Aziz kardeşlerim bizim istiklal mücadelemiz mazlum ülkelerin kurtuluşuna ilham olmuştur. Bu mahşeri kalabalıkların haykırışlarının ifadesini bulan hissiyatımız önemlidir. Haykırıyoruz çünkü acımız büyük.

"Bunu yapanlar tarih önünde sorumludur ve hesabını mutlaka vereceklerdir"

Filistin toprakları bir kez daha kana bulandı. Mukaddes Kudüs şehri Mescid-i Aksa mateme büründü. İnsanlıktan nasibini almayan haydutlar yine sahneye çıktı. Meşru ve barışçı gösteri yapan savunmasız çocukların, kadınların, gençlerin üzerine kurşun yağdırdılar. Bunu yapanlar tarih önünde sorumludur ve hesabını mutlaka vereceklerdir.

Başbakan Binali Yıldırım: Tarihte eşine az rastlanır bir şiddetle Filistin toprakları bir kez daha kana bulandı. Bunu yapanlar tarih önünde sorumludur ve hesabını mutlaka ödeyecekler. #WeStandForQudshttps://t.co/FeCYqpDICm pic.twitter.com/aH6ELdWLnJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Mayıs 2018

"Hepsine yazıklar olsun yuh olsun"

Vahim bir yanlışa imza atarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD yönetimi ve Başkanı da aynı şekilde bu zulme ortak olmuştur. İsrail'in uluslararası hukuku ayaklar altına alarak, ABD'nin izlemesini bu bölge halkı unutmayacaktır. Hepsine yazıklar olsun yuh olsun.

Başbakan Binali Yıldırım: İsrail'in uluslararası hukuku ayak altına almasını ABD'nin seyretmesini asla ve asla bu bölge unutmayacaktır. Bu vicdansız eylemden dolayı hepsine yazıklar olsun, yuh olsun. #WeStandForQudshttps://t.co/FeCYqpDICm pic.twitter.com/RDwc5Ak07e — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Mayıs 2018

Dünya barışa bu kadar hasretken işgalci İsrail, terör örgütlerinden daha acımasız yöntemlerle zulümlerini icra etmektedir. Gazze sınırında insanlığın kalbine nişan alınmış ve 60'tan fazla kardeşimiz şehit olmuştur. Bu alçak katliamın ABD'nin gözü önünde ve kontrolünde gerçekleşmiş olması ayrı bir vahim durumdur. Hem bölgesel hem küresel barış adına son derece vahimdir.

Başbakan Binali Yıldırım: Dünya barışa bu kadar hasretken, işgalci İsrail terör örgütlerinden daha acımasız yöntemlerle zulümlerini icra etmektedir. #WeStandForQudshttps://t.co/FeCYqpDICm pic.twitter.com/fsFhAizOz9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Mayıs 2018

"İşgalci İsrail hak-hukuk tanımadığını dünyaya göstermiştir"

Uluslararası hukuk çiğnenmiş toplumlar, dünya suskun ve İsrail azgınlaşmıştır. Hitler'e Mussolini'ye özenen İsrail yönetimi bir kez daha işgalci olduğunu, hak-hukuk tanımadığını dünyaya göstermiştir. Uluslararası hukuku tanımadığını, hiç kimsenin hayat hakkına tahammül göstermediğini bütün dünyaya ilan etmiştir. Türk milleti olarak insanın, insanlığın vicdanına kurşun sıkan İsrail'i şiddetle lanetliyorum. Millet olarak ülke olarak Türk halkı Filistin halkının ve Filistin halkının haklı davasının yanındadır yanında olmaya devam edecektir. Elbet bir gün hak yerini bulacak zalime zulmünün hesabı da mutlaka sorulacak.

"Filistin Türkiye'nin meselesidir"

Bu vahim olayların ardından Türkiye bir bütün olarak ses vermiş ve zulmü en şiddetli şekilde kınamıştır. Filistinli kardeşlerimizin matemini paylaşmak üzere 3 gün ülke çapında yas ilan ettik. Meclis genel kurulumuzda özel oturumla toplandık ve AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, CHP'nin mutabakatı ile İsrail zulmünü en şiddetli şekilde kınadık. Ben bu dayanışmayı gösteren partilere teşekkür ediyorum. Filistin Türkiye'nin meselesidir. Bugün burada Yenikapı Meydanı'nda hep bir ağızdan tepkimizi ortaya koyuyoruz. Bugün İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı olarak sayın Cumhurbaşkanımız topluyor. Pazar günü de inşallah Diyarbakır'da vatandaşlarımızla beraber olacağız. Zulme karşı dayanışmamızı en güçlü şekilde göstereceğiz. Bütün bunlar olurken Kızılayımız, AFAD'ımız, TİKA'mız Gazze'deki kardeşlerimiz için çalışmalar yapıyorlar. Filistin çaresiz değilsin. Yüce Türk milleti 81 milyon sizinle beraberdir. Filistin halkının haklı davası bizim davamızdır. İsrail hamisiyle efendisiyle elbet yalnız kalacaktır. İnsanlığın vicdanı zulme boyun eğmeyecektir.

Ne yazık ki masum insanları katlettiği yetmez gibi yaralılara yardıma da izin vermiyor İsrail yönetimi. İnsani yardımlar konusunda devlet olarak da millet olarak da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Gerekirse Birleşmiş Milletler'i gerekirse başka organları harekete geçirerek mutlaka yaralı kardeşlerimizin yarasını saracağız.



Kaynak: TRT Haber