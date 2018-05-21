Başbakan Binali Yıldırım: Bütün ülkeleri zulme karşı tavır almaya davet ediyoruz

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar;

- Dünya çoğu kez katliamlara seyirci kalıyor. Hatta sorumsuz yönetimler, bu katliamların bizatihi sorumlusu oluyor. Bu gerçeği bütün yönetimler bir an önce görmeliyiz, buna göre hareket etmeliyiz.

- Terör, nefret, adaletsizlik, göç, açlık, yoksulluk gibi küresel sorunlara karşı artık ortak hareket etme, ortak akıl yürütmek zorundayız.

- Türkiye bu ortak akıl yürütme konusunda büyük bir gayret gösteriyor. Biz bütün ülkelerle dost olmak, dostluklarımızı artırmak, düşmanlıklarımızı azaltmak konusunda çalışmalar yapıyoruz.

- Bölgemizde uzun yıllardır hepinizin tanık olduğu sorunlar yaşanıyor. Türkiye Suriye'de yaşanan son 7 yıllık iç savaştan dolayı en fazla etkilenen ülke durumunda. 3,5 milyon mülteciye kucağını açmış, ekmeğini paylaşmış, onların hayata tutunmasına yardımcı olmuştur.

- Bugün Filistinde bir zulüm var ve bu zulüm artık İsrail'in bir devlet politikası haline gelmiştir. İsrail yönetiminin yıllardır devam eden insanlık dışı zulmü, maalesef Ramazan'ın hemen öncesinde bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşti.

- İsrail'in Gazze'deki bu saldırıları; savunmasız, silahsız insanların hunharca katledilmesi tam bir zulümdür, vahşettir. Şiddetle kınıyoruz.

- Amerikan yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı da ayrıca büyük bir yanlıştır ve bu olayların tırmanmasında çok büyük payı olmuştur. Büyükelçiliğin taşınması, büyük bir felaketin başlamasına neden olmuştur.

- Bütün yönetimlerin artık kısa vadeli menfaat hesaplarını bir kenara bırakarak, bu zulme bir tavır koyma zamanı gelmiştir. Zulmün fotoğrafı açık ve nettir. Türkiye olarak bütün ülkeleri, zulme karşı barışın, hukukun yanında yer almaya davet ediyoruz.

- Filistinli kardeşlerimize verdiğimiz güçlü destek önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla sürecektir.

- Yaşanan olumsuzluklardan zarar gören bütün masum ve mazlum insanlara, yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Suriye halkının ve onların haklı mücadelesinin yanında kararla duracağız.

- Bütün ihtiyaçlaırnı karşılayarak hayata tutunmalarını ve normal bir hayat sürmelerini sağlamaya devam edeceğiz. Arakan'da, Myanmar'da, ihtiyaç sahiplerinin olduğu her yerde Türkiye olarak olmaya devam edeceğiz.

- Umudunu Türkiye'ye, uygar dünyaya bağlayan insanları hayal kırıklığına uğratmayacağız.

- 16 Nisan 2017 yaptığımız kapsamlı anaysa deiğişikliğiyle bu seçimde ilk defa sistem değişikliğinin seöçimini yapacağız. Bu seçim aynı zamanda parlamento seçimlerini de beraberinde gtiriyor. Aynı gün hem parlamentomuzu hem de ülketi yönetecek cumhurbaşikanımızı seçeceğiz.

- Bu seçimi vesayet unsurlarının hiçö bir zaman var olamayacağı bir seçim olacaktır.

- Bu seçimle birlikte oluşan yeni hükümetimiz, güçlü parlamentomuzla birlikte ülkemiz gelecek 5 yıl içerisinde istikrarını sürdürmeye, bölgesel ve küresel barışa katkı vermeye devam edecektir.

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