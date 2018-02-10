  • 10 ŞUBAT 2018, CUMARTESI

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Başbakan Binali Yıldırım: 2 asker şehit oldu

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin Bölgesinde düşen helikopterde 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

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Başbakan Binali Yıldırım: 2 asker şehit oldu

Başbakan Binali Yıldırım, Muğla Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Düşen helikopterle ilgili bilgi alabilir miyiz? Nasıl düşürüldü?" sorusu üzerine Yıldırım, "Bugün Afrin bölgesinde görev uçuşu yapan iki ATAK helikopterimizden biri maalesef düştü. İki kahraman Silahlı Kuvvetler mensubumuz şehit oldu. Helikopterin neden düştüğü konusu henüz net değil. Gerekli araştırma çalışmaları başlamış durumda. Elde bazı bilgiler var ancak henüz kesin bir sonuç çıkmadığı için şu aşamada şunu söyleyebiliriz. İki helikopterden biri düşmüştür, iki şehidimiz var. Herhangi bir dış müdahaleyle düştüğü konusunda elimizde kesin bir delil, belge yok. Halen bunun araştırması, çalışması yapılıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Turizm sezonu yaklaşıyor, yeni bir turizm teşviği var mı?" sorusuna Yıldırım, "Zaten var turizm teşviği. Biliyorsunuz, uçaklara getirdikleri yolcuya göre verdiğimiz teşvikler var. Geçen sene başlamıştık. Bu sene de devam edeceğiz. Şu anda rezervasyonlar gayet iyi." karşılığını verdi. 

Etiketler: helikopter, binali yıldırım, Başbakan Yıldırım
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