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Buradasınız : » » Bartın açıklarında sürüklenen gemideki mürettebat kurtarıldı

Bartın açıklarında sürüklenen gemideki mürettebat kurtarıldı

Rusya'dan hareket eden ve Bartın Limanı açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen gemideki 6 mürettebat kurtarıldı.

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Bartın açıklarında sürüklenen gemideki mürettebat kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Rusya'nın Rostov limanından hareket eden demir yüklü Rus bayraklı "Nefterodoz 29" gemisi, Bartın'ın yaklaşık bir mil açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Gemidekilerin yardım çağrısında bulunmasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter, gemide bulunan 6 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma başlattı.

Helikopterle kurtarılan 6 kişi, Bartın Limanı'na getirildi. 

Limanda başka bir gemi olan Meryem Nejla Ana gemisinin 2. kaptanı Erkut Kelebek mürettabatın kurtarılma anına ilişkin bilgileri paylaştı.

Kelebek, "Olay sabah 9'da meydana geldi. Küçük gemi olduğu için kötü hava koşullarına, fırtınaya dayanamadı. Jandarma Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kısa sürede başarılı bir operasyon gerçekleşti. Gemide bulunan 6 personel kurtarıldı. Hepsinin sağlık durumu iyi. Gemi şuanda karaya oturmuş bir vaziyette duruyor." bilgilerini aktardı. 

Kaynak: AA

Etiketler: rus gemi, Bartın
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