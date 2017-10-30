Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur istifa etti

AK Partili belediyelerde görev değişiklikleri devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, görevinden ve partisinden istifa etti.

Uğur, Avlu Balıkesir Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, partisinden ve belediye başkanlığı görevinden ayrılma noktasına geldiğini söyledi.

Daha önceki açıklamasında "veda ve vefa" vurgusu yaptığını anımsatan Uğur, şunları kaydetti:

"Şimdi bütün varlığımla külli iradeye teslim olarak cüzi irademle milletime vefa gösteriyorum. Partime ve başkanlık görevime burada veda ediyorum. İnancım ve itikadım gereği olanda hayır vardır. Üzgünüm, kırgınım fakat huzurluyum. Çünkü vicdan rahatlığı ile bu kararı almış bulunuyorum. Bugüne kadar aldığım bütün görevlerde Balıkesir sevdalısı olarak şehrime, hemşehrilerime hizmet etme gayreti içinde oldum. Bütün hemşehrilerime, siyaset yaptığım yol arkadaşlarıma ve bu uzun mesai yıllarında bana destek olan aileme teşekkür ediyorum."

Uğur, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: AA

