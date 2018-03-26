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Buradasınız : » » Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu başladı. Toplantıda, terörle mücadele başta olmak üzere ekonomideki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

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Bakanlar Kurulu toplandı

Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı saat 11.30'da başladı.

Toplantının öncelikli gündem başlığı terörle mücadele ve sınırlarda yaşanan gelişmeler olacak.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından terörle mücadeleye dair yol haritası değerlendirilecek.

Uyum yasaları da ele alınacak

Bakanlar Kurulu'nda, Suriye'nin geleceğine yönelik çözüm arayışları ve Doğu Guta'da yaşananların da ele alınması bekleniyor.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dair uyum yasalarının da gözden geçirileceği belirtiliyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte üretici ve esnafa yönelik teşvik ve destek projelerine dair düzenlemeler de Bakanlar Kurulu'nun ekonomi başlıkları arasında.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: Çankaya Köşkü, Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar kurulu
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