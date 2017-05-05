Bakan Yılmaz, Çankaya Köşkü'nde öğrencileri kabul etti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Değişmez bir hedefimiz var. Daha kaliteli eğitim vermek, daha iyi sınıf, müfredat ve kaliteli eğitim almış öğretmenlerle öğrencilerimize dersler vermek istiyoruz." dedi.

Bakan Yılmaz, Çankaya Köşkü'nde İstanbul Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir Kız İmam Hatip Ortaokulu beşinci sınıf öğrencileri ve velileriyle yemekte bir araya geldi.

Öğrencileri ve öğretmenlerini, Bursa, Edirne gibi eski başkentlere yaptıkları ziyaretler için tebrik eden Yılmaz, gezmenin, eğitimin bir parçası olduğunu belirtti.

"Hem okuyacağız hem gezeceğiz. Çünkü okuyarak da bilgi öğrenilir, gezerek de bilgi öğrenilir. Gezmek bilgiyi sağlamlaştırmak için önemlidir. Bilgi sadece dört duvar arasında veya derslerde alınan bir şey değildir. İlinizi gezerseniz öğrenirsiniz. Kütüphaneye giderseniz de öğrenirsiniz." diye konuşan Yılmaz, bilgiyi çoğaltmanın ve kişinin kendisini 21. yüzyıla hazırlamasının yolunun, tam donanımlı olmaktan geçtiğini söyledi.

Bakan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız evlatlarımıza daha kaliteli bir eğitim verebilmek. Gerçekten de geçmiş yıllara kıyasla iyi bir noktadayız. Değişmez bir hedefimiz var. Daha kaliteli eğitim vermek, daha iyi sınıf, müfredat ve kaliteli eğitim almış öğretmenlerle öğrencilerimize dersler vermek istiyoruz. 21. yüzyılda Türkiye'yi, hedeflemiş olduğu 10 büyük devlet arasından birisine ulaştırabilmenin yolunun daha iyi bir eğitim vermekten geçtiğini biliyoruz. Bundan dolayı hükümetin bütçesindeki en fazla payı eğitime ayırdık. 2002'de bütçenin yüzde 10'u ayrılmıştı. Şimdi ise yüzde 20'sini eğitime ayırdık. Eğitime önem veren, her şeye önem vermiş demektir. Eğitimi ihmal eden de her şeyi ihmal etmiş demektir."

"İlkokula başlamadan önce eğitim almalarını istiyoruz"

Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım'ın, derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısının azaltılması, çağdaş ve bilgi teknolojileriyle desteklenen, donanımlı bir müfredat talimatı verdiğini kaydetti.

Okul öncesi eğitimi, zorunlu eğitim kapsamına alacaklarını dile getiren Yılmaz, "İlkokula başlamadan önce evlatlarımızın eğitim almasını istiyoruz. 2019'un sonuna kadar bunu yaygınlaştıracağız." şeklinde konuştu.

İkili eğitimi kaldırmak istediklerini de anlatan Yılmaz, "Dünyada neler olup bittiğinin farkına varabilmeleri ve dünya vatandaşı olabilmeleri için evlatlarımızın bir yabancı dile, kendi ana dili kadar olmasa bile düşündüğünü anlatabilecek, kendi alanında çıkacak yayınları takip edebilecek bir ikinci dile sahip olmalarını istiyoruz." dedi.

"Türkiye'nin eğitimi ne kadarsa ekonomisi de o kadardır"

Gelecek eğitim öğretim yılında pilot okullardan başlamak üzere, 5. sınıf İngilizce hazırlık eğitimini uygulamaya alacaklarını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Türkiye'nin ekonomisi ne kadarsa eğitimi de o kadardır. Eğitimi ne kadarsa ekonomisi de zenginliği de o kadardır. Türkiye şu anda satın alma gücü paritesinde dünyanın 14. büyük ülkesi. Milli geliri bakımından da 16. büyük ülkesi. 'Eğitimde neredeyiz' denildiğinde '16. sırada' deseniz de doğrudur, satın alma gücü paritesi bakımından 14. olduğumuzdan dolayı '14. sıradayız' demek de doğrudur. Hedefimiz dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olmak. Bunu yapabilmek için daha kaliteli bir eğitimi evlatlarımıza vermek, onların da aldıkları eğitimlerle daha nitelikli, daha yüksek teknolojili ürünleri üretmesini ve topluma faydalı olmalarını istiyoruz. Bu yolda çok adımlar attık. Çoğu gitti azı kaldı. Azını da önümüzdeki dönemde tamamlayacağız."

Yemek sırasında öğrencilerden Hatice Zeynep Senay, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

Bakan Yılmaz, öğrencilere seçmek istedikleri meslekleri sordu. Yemeğin sonunda öğrencilerle fotoğraf çektiren Yılmaz, konuklarına çeşitli hediyeler verdi.