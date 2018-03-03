Bakan Soylu'dan operasyonlarda yaralanan askerlere ziyaret

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralı bulunan askerlere ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından Soylu'nun askerlere ziyaretine ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Bakanımız Sn.@suleymansoylu, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Zeytin Dalı Harekatı ve iç güvenlik operasyonlarında yaralanan kahraman askerlerimizi ve ailelerini ziyaret etti pic.twitter.com/rMfezyQgG4 — İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) 3 Mart 2018

Paylaşımda, "Bakanımız Süleyman Soylu, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Zeytin Dalı Harekatı ve iç güvenlik operasyonlarında yaralanan kahraman askerlerimizi ve ailelerini ziyaret etti." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA