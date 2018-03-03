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Bakan Soylu'dan operasyonlarda yaralanan askerlere ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı ve iç güvenlik operasyonlarında yaralanan askerleri yattıkları hastanede ziyaret etti.

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Bakan Soyludan operasyonlarda yaralanan askerlere ziyaret

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralı bulunan askerlere ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından Soylu'nun askerlere ziyaretine ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

 

 

Paylaşımda, "Bakanımız Süleyman Soylu, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Zeytin Dalı Harekatı ve iç güvenlik operasyonlarında yaralanan kahraman askerlerimizi ve ailelerini ziyaret etti." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı, twitter
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