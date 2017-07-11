Bakan Soylu'dan 15 Temmuz kahramanlarına ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün düzenlediği "Fotoğraflarla 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" sergisinin açılışının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na geldi. Ardından buradaki şehitliğe geçen Soylu'yu, polis tören mangası karşıladı.

Şehitliğin Türk bayraklarıyla donatıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Tecimen, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Meriç Alemdar ile Özel Harekat Polisi Faruk Demir'in mezarlarına kırmızı gül bırakan Soylu, daha sonra şehit ailelerine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

Bakan Soylu'ya, şehitlik ziyaretinde, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer ile diğer yetkililer eşlik etti.