Bakan Özlü'den TÜPRAŞ'taki patlamaya ilişkin açıklama

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜPRAŞ'ın İzmir Rafinerisi'nde 4 işçinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin, "Bir sıkışmadan bahsediliyor, naftanın sıkışmasından. Aslında patlama olan tank 1,5 yıldır kullanılmayan bir tank. Boş bir tank ama tamir sırasında ateş alması sonucunda bir patlama meydana gelmiş." dedi.

Bakan Özlü, dün sabah saatlerinde 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın meydana geldiği TÜPRAŞ'ın Aliağa ilçesindeki İzmir Rafinerisi'ni ziyaret etti.

Tesisten ayrılıken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Özlü, kazanın nedenine ilişkin detaylı incelemenin başlatıldığını belirterek, "Hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, hem de bizim bakanlığımız devletin bütün kademeleri bu kazayı inceliyor. Bir sıkışmadan bahsediliyor, naftanın sıkışmasından. Aslında patlama olan tank 1,5 yıldır kullanılmayan bir tank. Boş bir tank ama tamir sırasında ateş alması sonucunda bir patlama meydana gelmiş." diye konuştu.

"Raporları bekleyeceğiz"

Patlamaya ilişkin bütün ihtimalleri araştırdıklarını vurgulayan Özlü, şunları kaydetti:

"Bir yerde bir eksik var tabi, patladığına göre. Ama bunun nereden kaynaklandığı nasıl meydana geldiğini bize kesin olarak teknik raporlar söyleyecek. Şu anda kazanın nasıl meydana geldiği ile ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil, raporları bekleyeceğiz. Rafinerinin çalışması ile ilgili herhangi bir aksama yok, işçiler iş başında devam ediyor. Aslında bu yakında hizmete alınması planlanan bir tankın tamiratı sırasında meydana gelen bir olay.

Bir gaz sıkışmasından bahsediliyor, gaz sıkışması olabileceği düşünülüyor. Bir de iş talimatlarına uygun bir şekilde işlem yapılmış mı? Çünkü iş talimatları vardır dışarda ve içerde nasıl tamir yapılır, bu talimata uygun işlem yapılmış mı gaz sıkışması var mı? gibi konuları inceleniyor."