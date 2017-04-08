Bakan Özlü'den 'KOSGEB kredisi' açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "KOSGEB'den, bizden kredi alanların sayısı 162 bin 695.10 Mart'tan itibaren piyasaya giren, yani kredi ile buluşan KOBİ'lere verdiğimiz kredi 4 milyar 87 milyon 610 bin lira oluyor. Yani 4 milyar liranın üzerinde bir kredi hacmi piyasaya girdi." dedi.

Bakan Özlü, bazı temaslarda bulunmak için geldiği Bolu'nun Mengen ilçesindeki Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Kepçe Devir Teslim Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Özlü, "Türkiye büyüyor, Türkiye büyümeye devam ediyor ve Türkiye büyüyecek." ifadesini kullandı.

Özlü, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin büyüme rakamlarının açıklandığını anımsatarak, "Türkiye geçen sene 2,9 oranında büyüdü. Bu büyüme oranı bile beklentilerin altında olmasına rağmen AB'nin ortalama büyüme oranının yaklaşık 2 katı. Geçen sene Türkiye'de çok talihsiz olaylar oldu. Bir darbe girişimine maruz kaldık. Sadece üçüncü çeyrekte bir küçülme yaşandı ama bütün diğer çeyreklerde, Türkiye büyüyor. Türkiye büyümeye devam edecek." şeklinde konuştu.

"Bakanlık olarak mikro ölçekli girişimleri destekliyoruz"

Bakanlık olarak özellikle küçük girişimcileri desteklediklerinin altını çizen Özlü, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak mikro ölçekli girişimleri destekliyoruz. Şimdi bir proje başlattık. Yaklaşık 11 milyar lira civarında bir tutarı mikro KOBİ'lerle buluşturmak istiyoruz. Bugün sizinle dün akşamki son rakamları paylaşacağım. Dün akşam mesai bitimi rakamları bunlar. KOSGEB'den, bizden kredi alanların sayısı 162 bin 695. 10 Mart'tan itibaren piyasaya giren, yani kredi ile buluşan KOBİ'lere verdiğimiz kredi 4 milyar 87 milyon 610 bin lira oluyor. Yani 4 milyar liranın üzerinde bir kredi hacmi piyasaya girdi. Yine bankalarda kredisi hazır bitmiş olan ve kredisini almak üzere bekleyen 73 bin 28 KOBİ'miz var. Halen bankalarla görüşen 169 bin KOBİ var."

"Büyük sanayiciler için de 250 milyar liralık bir kredi paketi hazırladık"

Özlü, ekonomide durgunluk olduğu söylentileri üzerine 2 önemli ekonomi paketi açıkladıklarını hatırlattı.

Bunlardan birinin KOBİ'ler, diğerinin büyük sanayiciler için olduğunu dile getiren Özlü, "Büyük sanayiciler için de 250 milyar liralık bir kredi paketi hazırladık. Bu da şu anda kullanımda. İnşallah önümüzdeki günlerde yani yılın ikinci çeyreğinin bitiminde piyasanın canlandığını ekonominin hareketlendiğini hep beraber göreceğiz." ifadesini kullandı.