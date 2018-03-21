Bakan Kaya'dan "Zeytin Dalı" paylaşımı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda okuduğu Zeytin Dalı Harekatı için yazılan şiire yer verildi.
Bakanlığın hazırladığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirle birlikte, Türk askerinin görüntüleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrol altına aldığı Afrin merkezindeki sivillerin askerlere sevgi gösterisine dair fotoğraflar var.
Bakan Kaya videoyla ilgili paylaşımında, "Ömrünü vatanının selametine, ay yıldızlı bayrağın şerefine, mazlumlara kalkan olmaya adamış ve bunun bedeli ne olursa olsun ödemiş kahramanlarımız var bizim. Rabb'im, aziz şehitlerimizin mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.
Ömrünü vatanının selametine, ay yıldızlı bayrağın şerefine, mazlumlara kalkan olmaya adamış ve bunun bedeli ne olursa olsun ödemiş kahramanlarımız var bizim.— Dr.Betül Sayan Kaya (@drbetulsayan) 20 Mart 2018
Rabbim, Aziz Şehitlerimizin mekanını cennet eylesin.#ZeytinDalıHarekatı #Afrin pic.twitter.com/NafjHTBRS5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu, bir şairin Zeytin Dalı Harekatı için yazdığı şiir şöyle:
"Mekke'den iman, Anadolu'dan aşk almışız
Elimizde bayrağımız, dilimizde tekbirimiz
Peygamberin kavline fedadır canımız
Korkma buyruğudur rehberimiz
Haktan çağrısından korkmayan orduyuz
Sınırlarımızda kanla vatan yazıldı
Böyle bir destan ki bu aşar afakı
Haykırır Cudi'den Kandil'ine dağları
Açılır El Bab'ından Afrin'ine ovaları
Ölümü öldürenlere göndeririz selamı
Tek millet, tek bayrak zülfikar olsun
Tek vatan tek devlet payidar olsun
Hedef Kızılelma herkese aşikar olsun
Akif'in 'Korkma' nidası bize didar olsun
Korkusuz ordumuz bunu arşa duyursun."
Kaynak: AA