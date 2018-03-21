Bakan Kaya'dan "Zeytin Dalı" paylaşımı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda okuduğu Zeytin Dalı Harekatı için yazılan şiire yer verildi.

Bakanlığın hazırladığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirle birlikte, Türk askerinin görüntüleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrol altına aldığı Afrin merkezindeki sivillerin askerlere sevgi gösterisine dair fotoğraflar var.

Bakan Kaya videoyla ilgili paylaşımında, "Ömrünü vatanının selametine, ay yıldızlı bayrağın şerefine, mazlumlara kalkan olmaya adamış ve bunun bedeli ne olursa olsun ödemiş kahramanlarımız var bizim. Rabb'im, aziz şehitlerimizin mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

Ömrünü vatanının selametine, ay yıldızlı bayrağın şerefine, mazlumlara kalkan olmaya adamış ve bunun bedeli ne olursa olsun ödemiş kahramanlarımız var bizim.



Rabbim, Aziz Şehitlerimizin mekanını cennet eylesin.#ZeytinDalıHarekatı #Afrin pic.twitter.com/NafjHTBRS5 — Dr.Betül Sayan Kaya (@drbetulsayan) 20 Mart 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu, bir şairin Zeytin Dalı Harekatı için yazdığı şiir şöyle:

"Mekke'den iman, Anadolu'dan aşk almışız Elimizde bayrağımız, dilimizde tekbirimiz Peygamberin kavline fedadır canımız Korkma buyruğudur rehberimiz Haktan çağrısından korkmayan orduyuz Sınırlarımızda kanla vatan yazıldı Böyle bir destan ki bu aşar afakı Haykırır Cudi'den Kandil'ine dağları Açılır El Bab'ından Afrin'ine ovaları Ölümü öldürenlere göndeririz selamı Tek millet, tek bayrak zülfikar olsun Tek vatan tek devlet payidar olsun Hedef Kızılelma herkese aşikar olsun Akif'in 'Korkma' nidası bize didar olsun Korkusuz ordumuz bunu arşa duyursun."

Kaynak: AA