  • 21 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Bakan Kaya'dan "Zeytin Dalı" paylaşımı

Bakan Kaya'dan "Zeytin Dalı" paylaşımı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Zeytin Dalı Harekatı ve şehitler için hazırladıkları videoyu Twitter hesabından paylaştı.

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Bakan Kayadan &quot;Zeytin Dalı&quot; paylaşımı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda okuduğu Zeytin Dalı Harekatı için yazılan şiire yer verildi.

Bakanlığın hazırladığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirle birlikte, Türk askerinin görüntüleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrol altına aldığı Afrin merkezindeki sivillerin askerlere sevgi gösterisine dair fotoğraflar var.

Bakan Kaya videoyla ilgili paylaşımında, "Ömrünü vatanının selametine, ay yıldızlı bayrağın şerefine, mazlumlara kalkan olmaya adamış ve bunun bedeli ne olursa olsun ödemiş kahramanlarımız var bizim. Rabb'im, aziz şehitlerimizin mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu, bir şairin Zeytin Dalı Harekatı için yazdığı şiir şöyle:

"Mekke'den iman, Anadolu'dan aşk almışız

Elimizde bayrağımız, dilimizde tekbirimiz

Peygamberin kavline fedadır canımız

Korkma buyruğudur rehberimiz

Haktan çağrısından korkmayan orduyuz

Sınırlarımızda kanla vatan yazıldı

Böyle bir destan ki bu aşar afakı

Haykırır Cudi'den Kandil'ine dağları

Açılır El Bab'ından Afrin'ine ovaları

Ölümü öldürenlere göndeririz selamı

Tek millet, tek bayrak zülfikar olsun

Tek vatan tek devlet payidar olsun

Hedef Kızılelma herkese aşikar olsun

Akif'in 'Korkma' nidası bize didar olsun

Korkusuz ordumuz bunu arşa duyursun."

 

Kaynak: AA

Etiketler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Saya
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