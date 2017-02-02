Bakan Işık: Askerimiz her zamankinden daha güçlü

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Silahlı Kuvvetlerimize dil uzatan şeref yoksunu hainler ve onları kullananlar bilsinler ki, askerimiz bugün her zamankinden daha güçlüdür." ifadelerini kullandı.

Işık, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'ye ve millete darbe girişiminde bulunan FETÖ üyesi hainlerin, ihanetlerine yurt dışında da devam ettiğini belirten Bakan Işık, şunları kaydetti:

"Milletimizin huzuruna çıkmaya yüzü olmayan hain artıkları,Türkiye'ye karşı hasmane tutumu halkımızca malum medyada utanmadan boy gösteriyor?. Silahlı Kuvvetlerimize dil uzatan şeref yoksunu hainler ve onları kullananlar bilsinler ki, askerimiz bugün her zamankinden daha güçlüdür.? 15 Temmuz sonrası kahraman ordumuz, Fırat Kalkanı ve terör operasyonlarında bütün dünyaya gücünü göstererek milletinin göğsünü kabartmıştır. Hain FETÖ artıklarının kurumlarımız ve ordumuzdan ayıklanması kararlılıkla sürdürülecek, bu bünye bu mikroplardan tamamen temizlenecektir.? Bundan sonra da verilecek her göreve hazır ordumuz, aldığımız yeni kahramanlar ve geliştirdiğimiz yeni kabiliyetlerle gücüne güç katacaktır."