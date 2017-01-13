Bakan Elvan: Kahramankazan'a çok şey borçluyuz

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kahramankazan halkının 15 Temmuz darbe girişiminde büyük bir destan yazdığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne olan bağlılığını, Türk milletine olan bağlılığını, bayrağına olan bağlılığını, demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya göstermiştir." dedi.

Cuma namazını Kahramankazan Ulu Cami'de kılan Elvan, buradan belediyeye geçerken yol üstündeki esnafı ziyaret etti.

Uğradığı taksi durağında taksicilerle hatıra fotoğrafı da çektiren Elvan, Kahkaramankazan Belediyesinde güllerle karşılandı.

Kahramankazanlılar'ın milli iradenin asla vazgeçilemez olduğunu gösterdiğini vurgulayan Elvan, şunları söyledi:

"Milli irade dışında hiçbir yaklaşımı, bir darbe girişimini tasvip etmeyeceğini, sadece ve sadece milli iradeyle bu ülkenin ayakta kalabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Özgürlük için mücadele etmiştir, demokrasi için mücadele etmiştir, devletimizin, milletimizin bekası için mücadele etmiştir. Gerçekten bugün bizler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktaysa biz Kahramankazan halkına çok şey borçluyuz. 9 şehit verdik, 92 gazimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum."