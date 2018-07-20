Bakan Dönmez: Devraldığımız bayrağı daha ileri taşıyacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik’te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’la bir araya gelen Dönmez, 15 Temmuz’da yemin ederek göreve başladığını anımsattı.

Dönmez, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımızolmak üzere inşallah bize güvenenleri mahcup etmeden bu aldığımız bayrağı daha da ileriye taşımanın gayreti, çabası içinde olacağız” dedi.

Kendisine ilk davetin Bilecik Valisi, Belediye Başkanı ve milletvekilinden geldiğini belirten Dönmez, “Bu toprakların yabancısı değiliz. Her fırsatta zaten memlekete geliyoruz. Burada hemşehrilerimizle dertleşiyoruz, onların sorunlarını dinliyoruz. Bundan sonra da yine aynı şekilde bu devam edecek." diye konuştu.

“Bize düşen onların yolunu açmak”

Bilecik'in hem kuruluş hem de kurtuluş şehri olduğunu anlatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Tarihte önemli misyonlar icra etmiş bir şehrimiz. Özellikle son dönemde kalkınan, gelişen şehirlerimiz arasında parmakla gösterilecek şekilde kendisini ispat etmiş bir şehrimiz. İnşallah bundan sonra Bilecik'imizi hem ülke genelinde hem uluslararası arenada daha iyi yerlerde görmek için çaba sarf edeceğiz.

Bilecik'te hem valimiz hem belediye başkanımız, sayın milletvekilimiz zaten ilin sorunlarıyla yatıp kalkıyor. Bilecik'i bir adım daha ileriye taşımak için gayret gösteriyor. Bize düşen de onların yolunu açmak, destek gereken yerde destek olmak."

Bilecik Belediyesi’ne ziyaret

Bakan Dönmez, daha sonra Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Can'ı çok önceden beri tanıdığını söyleyen Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nihat Bey'in durumu ile benim durumum biraz birbirine benziyor. Çünkü Nihat Bey, başkanı Ankara'ya başka sorumluluğa göndermiş oldu, bizde de ona benzer bir devir teslim oldu. Biz de Sayın Albayrak'ı Hazine ve Maliye Bakanlığına göndermiş olduk.

Orada ciddi bir sorumluluk aldı. Biz de ondan devraldığımız bayrağı inşallah bundan sonra daha ileriye taşıyacağız. Bu topraklarda yaşayanlar bilirler ki insan, hayatın en önemli parçası. Onun için 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.'

İnsanı yaşatmak için de başta belediyemiz olmak üzere merkezi idaremiz, valimiz üstün bir çabayla milletin hizmeti için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Çok güzel bir belediyecilik örneği de burada yapıldı."

“Her vatandaşa dokunmanız, duasını almanız gerekir”

Dönmez, kendisinin eski belediyeci olduğunu ifade ederek, "Ankara görevimden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarında çalıştım. O açıdan belediyeciliğin hem çok zor olduğunu hem de çok zevkli olduğunu iyi bilirim. Her vatandaşa dokunmanız, duasını almanız gerekir. Önemli olan kentte yaşayan hemşehrilerin hayır duasını alabilmek tabii." diye konuştu.

Ertuğrul Gazi Türbesi’ne ziyaret

Bakan Dönmez, Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Burada Alp'lerin nöbet değişimini izledikten sonra türbede dua eden Bakan Dönmez, anı defterine şunları yazdı:

"Osmanlı Devleti’nin bir beylikten büyük bir devlete dönüşümünün gerçekleştiği ata toprağım olan bu mekanda bir kez daha bulunmaktan büyük şeref duymaktayım.

Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’nin atasına ev sahipliği yapan bu manevi noktada, mekanın kaderle birleştiği bu anda; Allah'tan, devlet olarak bize emanet edilen görevleri, burada ebedi istirahatinde olan Ertuğrul Gazi gibi en iyi şekilde yaparak, bizden sonra gelenlere, çocuklarımıza, şimdiki ve gelecek nesillerimize çok daha güzel bir Türkiye bırakmayı ve tüm milletimizin hayatına en güzel şekilde dokunmakta, güzelleştirmekte bizleri vesile kılmasını diliyorum.

Her şeyin gözeticisi ve koruyucusu olan Rabbimiz bizleri, ülkemizi görünen görünmez her türlü kaza ve felaketten korusun. Amin."

Kaynak: AA