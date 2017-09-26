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Buradasınız : » » Bakan Çelik: Askeri müdahale en son seçenektir

Bakan Çelik: Askeri müdahale en son seçenektir

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, IKBY'deki referandum kararına ilişkin "Barzani, referandum kararı ile Kürtlere yeni bir kan banyosu teklif ediyor." diye konuştu.

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Bakan Çelik: Askeri müdahale en son seçenektir

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, IKBY'deki referandum kararına ilişkin "Karar zaten bir faciadır. Barzani, referandum kararı ile Kürtlere yeni bir kan banyosu teklif ediyor. Askeri müdahale en son seçenektir, o noktada değiliz ama tabiiki hazırlıklar yapılacaktır. " diye konuştu.

AB Bakanı Çelik "Referandum kararı çıktıktan, Barzani bunda ısrar ettikten, bağımsızlık ilanı gibi bir tutum içine girdikten sonra peşmergeye verilen her silah Türkmen'e, Arap'a ve Irak'ın diğer topluluklarına karşı kullanılır" dedi.

Etiketler: ıkby referandum, ırak referandum, Ömer Çelik, Barzani, son dakika, AB Bakanı
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