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Bakan Çelik, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Bulgaristan'daki AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

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Bakan Çelik, AB Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) katılmak üzere bugün Bulgaristan'a gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çelik 15-16 Şubat tarihlerinde AB Dönem Başkanı Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakan Çelik, Suriye, Batı Balkanlar ve Kuzey Kore konulu oturumların yapılacağı iki günlük toplantı çerçevesinde, "güvenlik ve savunma alanında iş birliği" başlıklı oturuma katılarak konuşma yapacak.

Bakan Çelik, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile güvenlik ve savunma konularını değerlendirecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Bulgaristan, Avrupa Birliği, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik
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