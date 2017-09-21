Bakan Çavuşoğlu'nun, New York'taki yoğun temasları sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Crnadak ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric ile görüştü.

Birleşmiş Milletler 72'nci Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Çavuşoğlu, bazı resmi temaslarda da bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Crnadak ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Buric ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla "bölgesel konuları ve iş birliğini" ele aldıklarını ifade etti.